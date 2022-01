Atención que hay nuevas multas por usar el GPS en el coche. La reforma a la ley de Tráfico de la Dirección General de Tráfico ha modificado aspectos importantes en la regulación de la circulación y las normas de seguridad vial, pero también ha endurecido las sanciones correspondientes a determinadas infracciones. Las protagonistas han sido, en este proceso de modificación, aquellas infracciones que están consideradas y constituyen una distracción al volante. Los cambios de esta nueva ley de Tráfico entrarán en vigor a partir del 21 de marzo de 2022.

La gran novedad es que a partir de este año se podrá multar a los conductores que simplemente sujeten el móvil en la mano, aunque no lo estén usando. Desde la DGT ya explicaron que llevar un dispositivo en la mano, aunque no se use, impide, durante la conducción, reaccionar de manera adecuada en caso de imprevisto. Ya sabemos que con esta nueva ley el uso del teléfono móvil estará sancionado con la pérdida de 6 puntos del carné y una multa económica de unos 200 euros.

En este sentido, con los GPS y otro tipo de navegadores va a suceder lo mismo que con los teléfonos. En el caso de manipular, coger, colocar o buscar direcciones en el navegador mientras se conduce también es motivo de la misma sanción. La DGT recuerda en cada ocasión posible que las distracciones provocan uno de cada tres accidentes de tráfico. El uso de dispositivos móviles, como smartphones o GPS, suele ser el gesto más habitual entre estos descuidos.