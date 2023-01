El castellonense Joan Barreda (Honda) sufrió un accidente en el tramo final de la quinta etapa del Rally Dakar, y pese a todo pudo completar la carrera tras su victoria el día anterior. "Ha sido una etapa difícil. Me tocó abrir pista y hasta el punto de repostaje me encontré con otros pilotos, rodamos juntos y nos perdimos", relató el de Torreblanca. 'Bang Bang' admitió que ahí perdieron bastante tiempo y que la caída posterior le dejó "algo confundido". "Ha sido un rebote en una hierba de camello, he salido hacia delante y me cayó la moto encima y me dio en la cabeza", comentó en un primer momento, aunque más tarde fue consciente de que hubo algo más, sobre todo cuando los tres pilotos con los que iba y que le asistieron enseguida se lo explicaron. Realmente volvió a nacer, pues fue Toby Price quien le pasó por encima del casco.

Relato escalofriante del propio piloto: "Podría haber pasado cualquier cosa"

"A 30 km del final, aunque tampoco lo sé del todo, he tenido una caída en una zona de hierbas de camello. La moto me ha movido de lado a lado, he caído pero iba justo Toby a mi lado y me ha pasado por encima del casco. Está muy dañado", aclaró el castellonense. "He tenido suerte porque podía haber pasado cualquier cosa. He dado gracias a Dios por estar aquí y continuar en carrera, pero sobre todo por estar bien".

"Me he quedado dormido", dijo Barreda al recordar que perdió la consciencia. "Cuando lo vives es más duro. Ha sido del impacto, porque me ha pegado en el casco y he perdido el conocimiento. La primera imagen que tengo es de Pablo (Quintanilla), Toby (Price) y (Skyler) Howes diciéndome si estaba bien, que no me moviera. Hay que darles las gracias una vez más. Me he levantado y he estado un par de minutos con Pablo. Me he levantado y le he dicho '¿para dónde es? ¿para allá o para aquí?'. Después si que poco a poco he ido recuperando las sensaciones. No tengo ninguna laguna ni algo de lo que me cueste acordarme, ni coordinar, nada. Me siento bien", resumió tras haber sido valorado incluso por los médicos al llegar a meta.

"Mañana hay que hacer reset y salir. Hay que tener precauciones más que nunca porque quedan muchos días y el físico está ya más cansado. Salimos bien colocados, es una etapa larga y no sabemos si será también tan complicada como la de hoy", concluyó Barreda, ganador de la cuarta etapa del Dakar pese a correr con un dedo del pie izquierdo roto, antes de saber que la etapa 6 será recortada en 100 km debido a las inundaciones por las lluvias.

Victoria para Van Beveren y cambio de líder

El francés Adrien van Beveren (Honda) se impuso en motos al chileno Nacho Cornejo (Honda) en la quinta etapa del Dakar 2023 por solo 13 segundos, gracias a los 41 que logró de bonificación por abrir pista en una jornada que pudo completar el castellonense Joan Barreda (Honda) pese a una caída a 20 kilómetros de meta.

El segundo bucle en Ha'il (Arabia Saudí), con 373 kilómetros de especial, se desarrolló siempre sobre arena, primero en un entorno de dunas con hierba de camello y después, en espacios abiertos, y el australiano Daniel Sanders (GasGas) cedió el liderato al norteamericano Skyler Howes (Husqvarna).

Abrir pista es complicado, incluso con el aliciente de las bonificaciones, que en esta etapa fueron claves. Esta vez le tocó a Barreda, que tras ganar el miércoles -pese a correr con un dedo roto-, ya era vigésimo sexto en el primer punto de control, a más de dos minutos del mejor en ese momento, Cornejo.

A falta de 20 kilómetros llegó la caída de Barreda. Cuatro pilotos le ayudaron, entre ellos Price y Quintanilla. El de Torreblanca pudo reemprender la marcha y acabar la etapa, aunque a 14 minutos del ganador, Van Beveren.

El francés se anotó el triunfo con solo 13 segundos de ventaja sobre Cornejo después de aplicar los 41 de bonificación. Klein completó el podio a 5:13 y Santolino finalizó a 11:16.

En la general, el australiano Daniel Sanders perdió el liderato, que ahora ostenta Skyler Howes con su Husqvarna. El argentino Kevin Benavides es segundo a 44 segundos, y Barreda se encuentra a 4:58 del líder.

Tosha Schareina, en su línea

El segundo valenciano superviviente en motos, el piloto del GasGas Aspar Team Tosha Schareina completó la quinta etapa en la 17ª posición, a 19'08'' del vencedor del día, aunque desciende un puesto en la general hasta el decimosexto lugar, a 1h08'51'' del nuevo líder.

El piloto del #GASGAS #AsparTeam @ToshaSchareina completa la quinta etapa del #dakar2023 en la P17 y a 19'08'' del ganador del día.



Schareina es P16 de la general, a 1h08'51'' del nuevo líder. pic.twitter.com/jt3Y5xyRHQ — Aspar Team 👑👑👑 (@AsparTeam) 5 de enero de 2023

Rubén Saldaña se reincorpora en la etapa 6 del día de Reyes

Otro valenciano, el piloto de Requena y debutante en el Dakar, Rubén Saldaña, probará a reincorporarse a la carrera aunque ya sin opción a competir este viernes día de Reyes. TRas una caída en la etapa 2, el piloto de Airbus de Iberia de 41 años quedó resentido del hombro y los médicos le impidieron tomar la salida el miércoles. Aunque no sufre fractura de clavícula, tratará de completar alguna etapa más para adquirir experiencia en el Dakar, una opción que el rally permite desde hace unos años a aquellos pilotos que sufren averías mecánicas o pequeñas molestias físicas.

Nacho Sanchis regresa a casa

Por último, el enguerino Nacho Sanchis, que se lesionó de gravedad en el shakedown hace una semana, regresó junto a un médico turco a València vía Estambul para ser intervenido de su luxación en el fémur, fractura de clavícula y de dos costillas, que le costaron no poder disputar su cuarto Dakar.

Daniel Albero baja algunas posiciones

En coches la Comunitat Valenciana está representada por Daniel Albero y el Team Un Diabético en el Dakar, con su Toyota Land Cruiser 90 y su copiloto Sonia Ledesma. La pareja compite en Classics, categoría en la que este jueves acabaron algo más retrasados que en las últimas jornadas, en el puesto 45, con 115 puntos, que les lleva a descender en la general hasta el puesto 28, con 1611 puntos.