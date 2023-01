El castellonense Joan Barreda (Honda) afirmó que la de este lunes fue "una de las etapas más duras de los últimos años" en el Rally Dakar, una especial de 430 kilómetros en la que fue sexto, a 2:32 del ganador, el norteamericano Mason Klein (KTM). Y en la que acabó con un dedo del pie izquierdo fracturado.

"La de hoy ha sido una de las etapas más duras de los últimos años. Hemos pasado cinco horas en una especial con muchas pistas, muchas piedras, no me siento muy cómodo en este tipo de terreno pero he intentado poner algo de ritmo", indicó el piloto de Torreblanca.

Barreda explicó que "en los últimos kilómetros de la etapa" golpeó "con fuerza una roca en un río" y sintió dolor en los dedos, unas molestias que, deseó, se queden en "nada serio". El de Torreblanca está a 2:03 del californiano en la clasificación general después de dos etapas y es la mejor Honda, pese a no estar en el equipo oficial este año.

Diagnóstico, fractura

Sin embargo, el diagnóstico de la lesión confirmó una fractura de la falange distal del dedo gordo, por lo que Barreda tendrá que lidiar un año más con otro Dakar lesionado sobre la moto. Sin ir más lejos, en 2022 se fracturó la clavícula y la pelvis y aún así igualó su mejor resultado, un quinto puesto. "Los primeros kilómetros apenas sentía el pie, tenía que mirarlo para ver si estaba del golpe que le he dado, pero he podido acabar la etapa bastante bien. Hemos visto que está el dedo fracturado y lo único que queda es intentar tratar al máximo la inflamación, a ver si no se hincha demasiado y dar con algún vendaje o algún sistema que me permita cambiar e ir bien encima de la moto", comentó en relación a un pie con cuyo empeine sube de marchas.

"Mañana no será fácil porque al final un hueso roto siempre da molestias, hinchazón... y será una limitación, pero intentaremos compensarlo de alguna manera. Daremos el máximo más que nunca, no hay otra. El año pasado fue realmente duro. No sé este año, pero estoy un poco dudoso de mañana cómo va a ser porque no sé si realmente me podré bien encima de la moto sin molestias, o simplemente el hecho de ir con el pie encima del reposapiés con todo el peso mío va a ser ya doloroso. Por lo menos me gustaría ir con no demasiado dolor, aunque tenga que hacer un pilotaje un poco más fino".

"Quizá había demasiada piedra. Al final hay que hacer todo tipo de terrenos, pero hoy hemos pasado por kilómetros y kilómetros de zonas por las que no había pasado ningún animal, ni un coche ni nada... nunca. Meter un fuera pista con piedras o con caminos pedregosos vale, pero no por descampados con piedras todo el rato", se quejó el de Torreblanca por la dureza de la etapa 2 del Dakar.

Tosha Schareina, en el Top-20

El piloto del GasGas Aspar Team enrolado en el equipo satélite de KTM del ganador de la etapa de este lunes, Tosha Schareina, se asomó al Top-20 a pesar de la dureza de la etapa. El valenciano logró su mejor clasificación en este año, decimoctavo a 7:14 y escala a la vigésimo segunda posición de la general, a poco más de 34 minutos del nuevo líder Mason Klein. Toby Price es segundo en la general a 1:41 y Barreda va tercero a 2:25.

El piloto de Requena Rubén Saldaña, debutante en la categoría de motos, acabó en el puesto 94º, cediendo dos horas y diez minutos respecto al ganador.

Daniel Albero, entre los 30 mejores en Classics

El diabético del Dakar, Daniel Albero, y su copiloto mallorquina Sonia Ledesma, finalizaron en 34º lugar la etapa, en línea con la jornada anterior, tras sumar 608 puntos. El valenciano se sitúa en la general de la categoría de coches clásicos del Dakar cerrando el Top-30 con 1199 puntos.