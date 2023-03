Llenar el depósito hoy en día cuesta un ojo de la cara. Se acabó la ayuda del Gobierno de veinte céntimos por litro y, aunque los carburantes llegaron a estar más caros, sigue teniendo un importante sobrecoste. Esto nos lleva a minimizar el uso del vehículo y, cuando no lo podemos evitar, intentar consumir poco.

La mejor alternativa siempre es el transporte público pero no siempre cubre nuestros desplazamientos. Por eso ahorrar combustible es esencial y eso se consigue con varios métodos que propone RACE:

Apagar el motor si vas a parar más de un minuto

si vas a parar más de un minuto Circular a una velocidad uniforme siempre que

siempre que Comprobar regularmente la presión

Frenar soltando el acelerador y no pisando de golpe si es totalmente seguro

y no pisando de golpe si es totalmente seguro Llevar el coche lo menos cargado posible

No abusar del aire acondicionado y bajar las ventanillas en ciudad

y bajar las ventanillas en ciudad Planificar bien los viajes largos

Hay otro truco que es muy contraproducente

Seguramente mientras leías este listado de propuestas has pensado que nos dejábamos un método muy habitual: circular con marchas altas para revolucionar poco el motor. En realidad lo hemos omitido a propósito porque, por contra de lo que pensabas, no es nada bueno hacer esto.

Te lo explicamos. Si vas a 30 en la cuarta velocidad en ciudad tienes el coche a bajas revoluciones y consume menos. El depósito te dará para algún kilómetro más, sí, pero a un precio mucho mayor. Este truco destroza el motor y te pone en riesgo de perder mucho más dinero en la reparación... o en comprar otro vehículo.

Las partes del motor salpicadas por este error

Para empezar es un riesgo a nivel de seguridad no ir a la marcha que toca. Si llega una cuesta arriba el coche no tirará y del acelerón que tendrás que dar perderás todo lo que has ahorrado. Y yéndonos a la salud del motor debes saber que ir a bajas revoluciones hace que todas las piezas vibren más y puedan resultar dañadas.

Los filtros antipartículas y los sistemas anticontaminación también ven alterado su funcionamiento al no alcanzarse la temperatura óptima y podrían quedarse bloqueados, lo que causaría una seria avería. Mismo caso con el aceite, que tarda demasiado en ponerse a los 80 grados recomendados. Los pistones, las bielas e incluso la caja de cambios están en peligro.