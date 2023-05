Marta García (Dénia, 2000) es una de las integrantes de la parrilla de la nueva F1 Academy 2023, la Fórmula 1 femenina que este año toma el relevo de las Women Series (W Series). Tras el debut en Austria, este fin de semana llega la segunda gran cita de las siete que componen el calendario. Será en Cheste, en el Circuit Ricardo Tormo. Marta García quiere brillar en casa.

El pasado fin de semana arrancó la F1 Academy en Austria y su debut no pudo ser mejor: ganó 2 de las 3 carreras, logró la pole y es la primera líder de la competición. ¿Qué balance hace?

La verdad es que llegaba con grandes expectativas porque había estado trabajando muy bien con el equipo pero no esperaba hacer la pole y ganar las dos carreras. Estoy muy contenta, estos resultados me animan a seguir en la misma línea y ya estoy pensando en la próxima cita, en Cheste.

En el Circuito de Spielberg usted demostró su madurez pilotando en seco, en mojado... ¿Se siente una piloto más completa cada vez?

Sí, es una de las lecturas positivas del fin de semana. En la crono había agua en el asfalto y pese a ello cogí bastante ritmo. En seco también fui bien y luego, cuando en carrera empezó a llover la pista estaba rara con partes secas y mojadas pero mantuve el ritmo. Me supe defender en todo tipo de asfalto.

¿Esperaba un inicio tan bueno de temporada?

Se ha notado todo el trabajo. Ya en pretemporada hicimos muy buenos tiempos en los test de Paul Ricard y Barcelona. Hemos estado trabajando mucho, practicando con el simulador.

El equipo italiano Prema Racing ha apostado fuerte por usted esta temporada ¿Cómo ha sido su adaptación?

Muy buena, me están ayudando mucho. La relación con mis dos compañeras de equipo también es muy buena, aprendemos las unas de las otras en los entrenamientos. Es un equipo que me da confianza, tienen mucha experiencia y no se conforman con estar ahí, quieren ganar. Cuando firmé con ellos lo hice con la tranquilidad de saber que es un equipo con gran experiencia en F2 y F4 y que iba a tener todas las condiciones para estar arriba.

La temporada ha empezado fuerte. El fin de semana Austria, y éste, sin apenas descanso, llega la segunda cita y además en Cheste, en el Circuit Ricardo Tormo. ¿Qué espera del fin de semana?

Estoy muy ilusionada. Quiero hacerlo bien en Cheste, es un circuito que conozco bien y espero continuar en la línea de Austria. El jueves tenemos sesión de entrenamientos privados, trataremos de aprovechar al máximo esa jornada para seguir progresando y hacer una buena crono el viernes.

En Austria se disputó las tres carreras el sábado. En Cheste ¿será distinto?

En el Circuit Ricardo Tormo se disputará 2 el sábado y 1 el domingo. Creo que así es mejor. En Austria fue un día un poco estresante. Tuvimos que estar muy concentradas durante todo el día.

La primera prueba no fue retransmitida por ninguna televisión ni plataforma online ¿le duele que no se le esté dando el protagonismo que merece a la F1 Academy?

La verdad es que no sé por qué no se retransmitió, a mí lo que me preocupa es rodar y competir pero espero que las próximas pruebas sí se retransmitan.

En cualquier caso, la afición valenciana tiene la oportunidad de verles en directo este fin de semana. ¿Qué les diría?

Que vengan a disfrutar del espectáculo, van a ser tres carreras muy interesantes y emocionantes.

De las Women Series a la F1 Academy

El año pasado las Women Series, competición que se disputaba de forma paralela a algunos de los Grandes Premios de Fórmula se cancelaba a falta de dos meses para su conclusión. ¿Vivió con angustia ese momento? ¿Se veía fuera del mundo del motor?

No fue fácil ya que suponía un varapalo muy fuerte pero la verdad es que pronto empecé a tener contactos con mi actual equipo, el Prema y tenía claro que esta temporada iba a competir. Eso me dio tranquilidad. Lo más complicado fue poder cerrar el presupuesto de la temporada. Eso es lo que más cuesta.

¿Ha notado mucha diferencia del monoplaza de las W Series a la F1 Academy?

Sí, hay bastante. El F4 tiene 100 cavallos menos que el F1. La aerodinámica también cambia bastante.

Una larga trayectoria

Usted a sus 22 años tiene una gran trayectoria. Primero en el karting y luego en las Women Series. ¿Se siente mejor piloto cada vez?

Sinceramente, he empezado a crecer como piloto cuando he comprendido cómo funciona el monoplaza. Hasta que no trabajas con gente que te explica bien cómo funciona todo, no puedes sacar todo el rendimiento al monoplaza. Ahora, sé cada vez más de mecánica, de ingeniería y puedo predecir cómo va a responder.

Usted siempre ha dicho que su sueño es llegar a la Fórmula 1 ¿lo mantiene?

Es un sueño y cada vez está más cerca aunque soy realista y sé que se necesita mucho apoyo para lograrlo. Ahora mismo no creo que haya ninguna chica preparada para estar en el top 10 pero yo voy a seguir preparándome para estarlo a corto plazo. Me gustaría seguir dedicándome al motor, la competición de GT también puede ser una salida.

¿En qué consiste su entrenamiento?

Trabajamos mucho con simuladores en Italia, donde tiene la sede el equipo, también hay que mantenerse bien físicamente. Hay mucho trabajo.