Australia y Nueva Zelanda acogen este 2023 el Mundial de fútbol femenino, al que España llega en un gran estado de forma y con esperanzas de mejorar sus discretos resultados previos. La competición está cada vez más cerca y los aficionados no pueden esperar a que eche a rodar el balón el próximo 20 de julio. Tal y como es tradición, los países anfitriones serán los primeros en jugar en el torneo, las neozelandesas a las 9:00 horas contra Noruega y las australianas a las 12:00 ante Irlanda.

Al celebrarse el Mundial en suelo oceánico, los horarios de los partidos son poco propicios para los fans españoles, pero los que quieran presenciar el debut de las jugadoras de la Selección tendrán que estar listos para sentarse ante el televisor a las 9:30 horas del viernes 21 de julio, momento en el que la participación española dará comienzo con su duelo ante Costa Rica.

Afortunadamente para los espectadores en territorio español, RTVE tiene los derechos de retransmisión del evento, por lo que Teledeporte emitirá todos los encuentros. Algunos se darán en abierto, mientras que otros se ofrecerán en su plataforma online de streaming.

Fechas, grupos y expectativas

El torneo dura un mes completo, teniendo lugar los partidos iniciales el 20 de julio y celebrándose la gran final el 20 de agosto. Por el camino, 64 partidos decidirán quién se lleva esta edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la novena de su historia. España está encuadrada en el grupo C, que comparte con costarricenses, japonesas y zambianas. Hay ocho grupos, del A al H, con cuatro selecciones en cada uno hasta llegar a un total de 32 combinados nacionales.

Las jugadoras de la selección española conforman un equipo potente, con la actual Balón de Oro y 'The Best', Alexia Putellas, a la cabeza. No obstante, en sus filas no falta talento, con Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso o Esther González, entre otras. Tanto es así, que la Roja está considerada como una de las principales candidatas a levantar el trofeo en el Stadium Australia el 20 de agosto. Otras grandes favoritas son Brasil (9 veces campeonas de la Copa América y subcampeonas del mundo en 2007), Inglaterra (vienen de coronarse campeonas de Europa) o, por supuesto, Estados Unidos, que en las 8 ediciones anteriores ganó cuatro títulos, perdió en la final una vez y quedó tercera las otras tres. Selecciones como Noruega, Suecia, Alemania o Japón también han sido tradicionalmente potencias con considerables opciones de triunfo.