Las campeonas del mundo regresaron a sus casas tras un mes en Australia y Nueva Zelanda luchando por el título. Entre ellas, la portera del Valencia CF, Enith Salón, y la delantera del Levante UD, Alba Redondo, llegaron a mediodía a la estación Joaquín Sorolla después de haber estado dos días de celebración absoluta con sus compañeras y la visita en Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su llegada, las futbolistas se encontraron con decenas de personas y medios de comunicación al grito de ‘campeonas del mundo’.

Las futbolistas internacionales aún se encuentran en una nube de la que les será difícil aterrizar: «Si me dices hace un año que iba a vivir esto, no me lo creería», destacó Alba. La delantera del Levante saltó al terreno de juego en siete ocasiones durante el campeonato y fue protagonista de tres tantos. Asimismo, la atacante añadió que durante el torneo ha estado en contacto con sus compañeras y que se siente orgullosa de «pertenecer al Levante».

Por su parte, la guardameta blanquinegra reconoció que no eran conscientes del gran apoyo que estaban recibiendo: «Sabíamos que nos estaba apoyando muchísima gente en España, pero si soy sincera no éramos conscientes de dónde llegaba ese apoyo hasta que llegamos a Madrid y nos subimos al autobús, con miles de personas corriendo detrás». También la valencianista remarcó que «es algo que pensabas que solo pasaba con los chicos... jamás pensé que me podría pasar»; y., además, se acordó de su club mostrando orgullo por ser «alguien de casa» que consigue el título.

Las vencedoras de la copa del mundo llegaron el lunes para subirse a un autobús y llegar a Madrid Río para celebrar el histórico triunfo de la selección. Durante el acto rememoraron momentos que se vivieron con los chicos en 2010 y la protagonista del partido, o más bien, la ‘heroína del Mundial’, Olga Carmona, fue manteada después de dedicarle, emocionada, unas palabras a la afición tras el fallecimiento de su padre: «Ya teneis la estrella que queriais. Pero no solo la del pecho, sino las que están en el cielo y nos han acompañado». Sin embargo, aún con las emociones a flor de piel, algunas de las campeonas del mundo aterrizaron por la tarde en Ibiza para recorrer sus calles y visitar el Consell Insular con el trofeo. Aun así, la cita será breve, ya que las chicas no dispondrán de mucho tiempo de descanso antes de empezar la temporada a partir del 8 de septiembre junto con sus equipos.

Una bienvenida ‘a lo grande’

La valencianista Enith Salón fue recibida a lo grande en su pueblo y lo será el próximo día 29 en el Ayuntamiento de València. San Isidro de Benagéber, una pequeña localidad cercana a Moncada, se volcó para recibir a la portera internacional del Valencia CF que el domingo se proclamó campeona del mundo al derrotar a Inglaterra en el Mundial de Australia. Familiares, amigos y vecinos salieron a la calle para recibir a la campeona del mundo. En uno de los balcones del Ayuntamiento de pueblo valenciano se ha colgado una pancarta en su honor: «Aquí vive una campeona mundial». Además, se ha disparado una traca y se han tocado las campanas de la iglesia en su honor cuando la jugadora del Valencia ha llegado a «casa».