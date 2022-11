Alphonso Davies ha sido finalmente convocado por la selección de Canadá para el Mundial, e integra la lista de 26 presentada por su seleccionador John Herdman. A pesar de que el canadiense encendió las alarmas el pasado sábado al retirarse del partido contra el Hertha Berlín con molestias, Davies se ha recuperado a tiempo y asistirá a la cita mundialista.

Cabrá esperar para saber si llega al 100%, o si por el contrario, viaja a Qatar con molestias y su participación en el torneo está supeditada a la progresión de su selección en el torneo, como harán otras estrellas como Ronald Araújo o Sadio Mané.

Alphonso Davies es la gran estrella de la selección de la Hoja de Maple, que también cuenta con jugadores con experiencia en Europa como Jonathan David (LOSC Lille) y Atiba Hutchinson (Besiktas).

El jugador del Bayern de Múnich no se quería perder la vuelta de Canadá a los Mundiales tras 36 años de espera. Y es que la selección norteamericana no disputaba un mundial desde 1986, cuando terminó en la última posición del Grupo C con 0 puntos.

La fase de clasificación de la selección canadiense para la Copa del Mundo ha sido muy buena, y ha logrado la primera plaza que otorga la Concacaf, quedando por delante de México, Estados Unidos y Costa Rica.