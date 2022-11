Gales. Golf. Madrid. En ese orden. Ese era el lema de la famosa pancarta de Gareth Bale... y que sigue vigente, pues Gales está por encima del golf. El de Cardiff es un apasionado de este deporte y en muchas ocasiones lo ha antepuesto al fútbol, algo que indignó especialmente en el Santiago Bernabéu.

Rob Page, seleccionador de Gales, teme que esta pasión por el golf suponga una distracción para sus jugadores y ha sido tajante: les prohíbe jugar durante la concentración del Mundial. Sí se permiten en el tiempo libre otros deportes como la natación, el billar o el tenis de mesa, para que los que hay instalaciones en el hotel en el que se hospeda la selección.

Gareth Bale cumple a medias la prohibición del golf

Hecha la ley, hecha la trampa. El ex del Real Madrid tendrá que quedarse unos días sin practicar su otro deporte favorito, pero no se aparta completamente de él. De hecho se ha llevado un simulador a Catar para poder jugar después de los entrenamientos de su equipo nacional. Sin embargo, no pisará un campo real hasta que acabe su participación en el Mundial.