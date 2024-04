Citroën ë-C3, el compacto más cómodo del mercado

Hablar de Citroën es hacerlo de una marca aventurera, siempre dispuesta a desafiar lo convencional para ofrecer a sus conductores un vehículo único, personalizado, siempre un paso por delante del mercado en aspectos clave como el diseño o el confort, por ejemplo. No es extraño, entonces, que con el nuevo ë-C3, la nueva generación de su popular compacto, no sea ningún disparate afirmar que es el más cómodo de su clase en la actualidad.

El pequeño vehículo francés lo consigue equipando, de serie, los conocidos amortiguadores progresivos hidráulicos, uno de los grandes avances de la marca en materia de comodidad durante los últimos años. Con este sistema, no solo se consigue una sensación de alfombra voladora al circular por carretera, sino que además filtran los baches de los terrenos irregulares de forma sobresaliente. Estos amortiguadores, a diferencia de los tradicionales mecánicos, no devuelven la energía absorbida en forma de choque, sino que la disipan para que el conductor no lo note.

Los asientos Advanced Comfort están disponibles en el acabado Max del nuevo Citroën ë-C3. / Citroën

Además, el ë-C3 Max, su segundo acabado y tope de gama, también incluye la nueva generación de asientos Citroën Advanced Comfort, más mullidos para una comodidad extra y diseñados para, a largo plazo, evitar dolencias asociadas a la conducción como el dolor de espalda. Juntos, los amortiguadores progresivos hidráulicos y los asientos Citroën Advanced Comfort, si además contamos con la suavidad de la marcha eléctrica, ofrecen un nivel superior de comodidad.

Seguro y avanzado

Pero Citroën sabe que comodidad no es solo un asiento confortable o una suspensión que se adapta a todos los terrenos, sino que también tiene que ver con la sensación de seguridad, el espacio y el habitáculo. En ese sentido, el trabajo es también muy bueno.

Empezando por el interior, su batalla de 2,54 metros anticipa una amplitud destacable pese a lo compacto que es el vehículo. El diseño es sencillo, pero refinado, buscando aportar a los usuarios la sensación de que están en el salón de su casa y basado en las líneas rectas para, precisamente, ganar más sensación de amplitud. El maletero ofrece 310 litros de capacidad ampliables hasta los 1.630 litros si se abaten los asientos traseros.

Todo esto se suma a un completo equipamiento de serie que varía según el acabado, You o Max. En el primero se ofrece un soporte para que se use el smartphone como pantalla principal, conectándose al vehículo a través de una aplicación específica para controlar aspectos como la radio, el teléfono o la navegación.

Máxima conectividad en el nuevo Citroën ë-C3. / Citroën

En el acabado Max, el más elevado, el móvil se cambia por una pantalla central en color de 10,25 pulgadas de diseño ergonómico para el control de su sistema operativo, basado en una arquitectura de widgets al más puro estilo smartphone para el acceso a las aplicaciones. En este caso, el vehículo cuenta con capacidad Wifi inalámbrica y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. En ambos casos, el cuadro de instrumentos es sencillo a modo de Head-Up Display.

El pack lo completa la seguridad, aspecto en el que también sobresale gracias a su arsenal de sistemas de seguridad activa, como el freno de seguridad activo, el aviso de cambio involuntario de carril, la alerta de atención del conductor, el reconocimiento de los límites de velocidad, el control de crucero o las luces de cruce inteligentes, entre otros como los sensores de aparcamiento o la cámara trasera.

Un eléctrico con estilo

Desde la presente generación, el Citroën ë-C3 siempre equipará la “ë” frente al nombre del modelo porque se ha apostado por la electrificación total como única opción de propulsión. En ese sentido, equipa un motor de 113 CV de potencia (83 kW) con el que es capaz de alcanzar los 100 km/h en apenas 11 segundos y de llegar como máximo hasta los alcanzar un máximo de 135 km/h.

El nuevo nuevo Citroën ë-C3 puede cargarse en apenas 26 minutos. / Citroën

El motor se alimenta de una batería de 44 kWh de capacidad, que permite recorrer hasta 320 kilómetros entre cargas. Si se dispone de acceso a un cargador rápido de 100 kW, en apenas 26 minutos puede recuperar el 80% de la energía. Por su parte, en un cargador de pared de corriente alterna, a 7 kW, el tiempo se queda en apenas cuatro horas, dos y media si se dispone de una toma de 11 kW. Sorprende ver que la firma del doble chevrón no ha escatimado en autonomía ni potencia para reducir costes y aun así ha conseguido que el ë-C3 parta desde los 23.800 euros, colocándose entre los eléctricos más asequibles en su nivel de autonomía.

Tampoco se ha dejado nada en el tintero la marca en cuanto a diseño exterior, porque es otro de sus pilares fundamentales. La firma francesa propone un compacto de estilo crossover que apuesta por las formas cuadradas y por unos paragolpes bastante voluminosos. Estéticamente adopta el lenguaje ya visto en modelos como el Berlingo con un frontal renovado rematado con el nuevo logotipo de Citroën y una nueva firma lumínica de tres haces de luz LED. Su catálogo ofrece llantas de hasta 17 pulgadas y cinco colores distintos.