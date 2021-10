Las películas 'The Batman', 'The Flash' y 'Black Adam' fueron los platos fuertes este sábado de DC Fandome, el evento virtual que por segundo año seguido ha organizado Warner Bros para detallar sus planes futuros sobre las adaptaciones de las historias de DC Comics.

Con Robert Pattinson como el héroe enmascarado, 'The Batman', que se estrenará el 4 de marzo del próximo año, presentó hoy un nuevo tráiler en el que también aparecen otros actores del elenco como Zoë Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (The Penguin) o Andy Serkis (Alfred Pennyworth).

Este nuevo y ambicioso proyecto sobre Batman, una de las bazas más importantes de Warner Bros. para 2022, cuenta con la dirección de Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como 'Cloverfield' (2008), 'Dawn of the Planet of the Apes' (El amanecer del planeta de los simios) (2014) y 'War for the Planet of the Apes' (Guerra por el planeta de los simios) (2017).

Por otro lado, Dwayne Johnson presentó las primeras imágenes de 'Black Adam', una película sobre este antihéroe de DC Comics que ha dirigido el español Jaume Collet-Serra ('Jungle Cruise', 2021).

Se trata de una escena del comienzo de la película en la que Black Adam da una ligera pincelada de sus extraordinarios poderes.

El lanzamiento de esta película está previsto para el 29 de julio de 2022.

Otro gran proyecto de Warner Bros. sobre DC Comics es la película sobre The Flash que ha orquestado el argentino Andy Muschietti, que dirigió 'It' (2017) e 'It Chapter Two' (2019)

Ezra Miller vuelve a ser el ultrarrápido héroe de 'The Flash' en una película que aborda el aborde la idea del 'multiverso', un gran marco narrativo en el que coexisten diferentes superhéroes y villanos en diversos mundos, tramas y realidades temporales.

El adelanto mostrado hoy en DC Fandome enseñó algunas pistas de cómo se reflejará el 'multiverso' puesto que se escuchaba la voz de Michael Keaton, que interpretó a Batman en las películas de Tim Burton 'Batman' (1989) y 'Batman Returns' (1992).

'The Flash' se estrenará el 4 de noviembre de 2022.

Fuera de las adaptaciones a la gran pantalla, DC anunció hoy un notable cambio respecto al famoso lema de Superman, quien tradicionalmente luchaba por "la verdad, la justicia y el modo de vida americano (estadounidense)" y que ahora lo hará por "la verdad, la justicia y un mejor mañana".