Arranca el año y con él llegan los diferentes premios en el mundo del cine. El primero de los galardones que se conocerá es el de los Globos de Oro, considerados la gran antesala de los Oscar, que premian a los profesionales del la grande y de la pequeña pantalla.

Ahora que la fecha ya está aquí, la expectación por conocer los ganadores de esta 80ª edición de los Premios de los Globos de Oro es máxima. Estos prestigiosos galardones, que los otorga un grupo de periodistas extranjeros que trabaja en Hollywood, se dividen en dos categorías principales: cine y televisión. A menudo, los ganadores de los Globos de Oro tienen una mayor probabilidad de ser nominados para los Oscars y, en algunos casos, incluso ganar uno.

Estrellas en los Globos de Oro

En la edición de este 2023, el director Quentin Tarantino y las actrices Ana de Armas y Jamie Lee Curtis son algunas de las estrellas que participarán en la gala.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado la primera ronda de presentadores que formarán parte de la edición número 80 de estos premios, que tratan de recuperar el prestigio perdido tras las polémicas sobre corrupción y falta de diversidad de su última entrega.

La lista de las 11 personalidades la completan Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash y Tracy Morgan.

Anteriormente, la revista especializada Variety anunció que entre los artistas que estarían presentes en la gala tras sus nominaciones se encontraba Steven Spielberg junto con parte de su equipo de trabajo en «The Fabelmans», como Michelle Williams y el guionista Tony Kushner.

Asimismo se prevé la asistencia de Austin Butler, protagonista de ''Elvis'; Kevin Costner por la serie «Yellowstone»; los directores Rian Johnson, de 'Glass Onion: A Knives Out Mystery', Guillermo del Toro, quien suma tres nominaciones por 'Pinocchio', y James Cameron, en su regreso como director con 'Avatar: The Way of Water'.

Los Globos de Oro toman un poco de aire

La confirmación de personalidades supone un respiro para los organizadores de los Globos de Oro en este momento en el que tratan de recuperar su prestigio.

Y es que la asociación se vio salpicada por una investigación del diario Los Angeles Times que destapaba prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros y denunciaba además que no había ninguna persona de raza negra sobre un total de 87 asociados.

Eso provocó el rechazo de la industria, que dio la espalda a la última entrega de premios, que no se televisó.

Dónde se celebran los Globos de Oro 2023

La gala de entrega de los Globos de Oro se celebrará el 10 de enero en el lujoso hotel Hilton de Bevery Hills (California) y será transmitida de nuevo por la cadena NBC. La ceremonia se podrá ver en España a partir de las 2:00 horas de la madrugada del 11 de enero.

En nuestro país, será Movistar Plus+ la cadena que emita en directo y en exclusiva la gala a través de sus canales Estrenos por M+ y Series por M+. La emisión comenzará una hora antes, a la 1:00 horas con la Alfombra Roja de los premios. También podrás seguir todas las noticias y la última hora de los Globos de Oro en este diario.