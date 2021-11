Este miércoles Joaquín visitó de nuevo 'El Hormiguero', brindándole a Pablo Motos su segundo mejor dato de temporada. Y es que el futbolista del Betis es ya una cara más de la televisión, dado que Atresmedia prepara su debut como presentador, 'Joaquín, el novato'. "Está siendo una experiencia maravillosa, estoy disfrutando muchísimo y espero que la gente lo disfrute igual que yo", avanzó.

Cuando apareció en el plató, Motos le preguntó si debía presentarlo como futbolista o como presentador: "Vamos a seguir como futbolista porque lo de presentador no sé cómo va a salir... Lo mismo lo 'peto' que me tengo que ir de España. Es una sensación de vértigo", expresó.

Joaquín, con su habitual humor no apto para todos los gustos, afirmó que le habría gustado ser "bombero o actor porno, pero creo que no doy la talla". "Ahora en serio, bombero sí me gustaría ser, es una profesión maravillosa, se tiene que sentir una adrenalina cuando suena la alarma y te tienes que vestir en cero coma...", dijo el futbolista, que ya ha colgado definitivamente las botas.

"Con 40 años no es que vea el momento, es que ya no juego, aquí ya sobro, Pablo. Pero tomar la decisión es muy complicado porque la ilusión la sigo teniendo, sigo disfrutando, pero es complicado cuando ya este año disfrutas de menos minutos, y cuando entrenas demasiado bien, es que juegas poco...", afirmó.

Sobre su programa, en el que se sentará a charlar con diversas figuras, explicó que va a tener "mucho humor y alegría, quiero que la gente se sienta identificada conmigo. (...) Tendré gente muy top, de los mejores cocineros, los mejores pilotos... Si me compras un piso en la Castellana igual te suelto algún nombre", bromeó. Además, instó al presentador a que acudiera a su espacio: "Una entrevista me tienes que ofrecer, que he venido aquí 15 veces...".