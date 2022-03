Rosa Benito sorprendía hace unos días retuiteando un tuit en el que se informaba del éxito en audiencias de 'Tierra amarga', la telenovela turca de Antena 3 que le ha arrebatado el liderazgo a 'Sálvame'. Este dardo hacia el programa ha tenido respuesta por parte de Jorge Javier Vázquez, que ha mostrado su incomprensión por la actitud de una trabajadora de la cadena.

La telenovela #TierraAmarga24Feb es LÍDER ABSOLUTA en su franja de emisión como todos los días. En su capítulo de ayer, registra un GRAN 16,8% de cuota de pantalla y gusta a 1.639.000 espectadores en Antena 3.



| #Audiencias | pic.twitter.com/lTUyDx3dyx — TelAnte55 (@Tel__TV) February 25, 2022

"¿Podría decir que Rosa Benito es mala persona? No tengo suficientes elementos para asegurarlo. ¿Podría afirmar que es una persona retorcida? Sí. Con todas las letras. Con todas las de la ley. Jamás, repito, jamás se me ocurriría retuitear nada que fuera en contra de un programa de la empresa en la que trabajo", sentenciaba el presentador en su blog de Lecturas.

"La cuñada viuda de Rocío Jurado está demostrando que ha perdido la chaveta. Porque, por mucho que le escueza que un programa no le rinda pleitesía, no debe olvidarse de que ese programa también la salvó de su ruina económica", recalcaba Jorge Javier en su escrito. Sin embargo, el asunto no se quedaba ahí y se trasladaba ayer directamente a 'Sálvame'.

El presentador habló de esta pulla de Benito a la que es también su cadena y pedía que se tomaran "medidas": "Son cosas que llevan sucediendo un tiempo y que se están permitiendo. Lo que hay que hacer es tomar medidas. La más sangrante ha sido ella, pero no es la única. Yo podría decir que cada día de la semana aparece alguien en esta cadena que no debería hacer según qué cosas", expresaba.

"No solo hablamos de esto, es que además promocionan a empresas competidoras. Esto es una cosa de cajón. Yo he tenido que presentar reality shows y he tenido a personas como colaboradoras o invitadas diciendo que había tongo, que estaba amañado, manipulado", comentó el conductor, que añadía: "Aparte están de las faltas de respeto que han tenido las personas que estaban sentadas contra la empresa que producía el reality. No es una cosa de redes sociales, es una cuestión de empresa".