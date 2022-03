Cada vez queda menos para que Supervivientes 2022 dé el pistoletazo de salida. Poco a poco se van conociendo más detalles y los seguidores del reality de Telecinco están deseando saber quiénes serán los participantes de esta nueva edición. De momento ya se ha desvelado a una.

La concursante será Anabel Pantoja. Aunque la confirmación oficial por parte del programa no será hasta este jueves por la noche, es un secreto a voces que la sobrina de Isabel Pantoja estará en la isla el próximo verano. Además, ella misma ha afirmado recientemente que pronto abandonará Sálvame, así que muy probablemente será para dar el salto a Supervivientes.

Una cara conocida del programa

Anabel Pantoja no es una figura desconocida para Supervivientes: la todavía tertuliana de Sálvame ya participó en el reality en 2014. No fue una buena experiencia para ella, pues no se aclimató bien y abandonó el concurso a las dos semanas. "Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo", lamentó por aquel entonces.

A sus 35 años tendrá una oportunidad de revancha en la pantalla de Telecinco. Su segunda participación en Supervivientes va a ser uno de los grandes alicientes de la edición de este año y consolida a los Pantoja como un clásico del programa. Además de Anabel han participado su tía Isabel, Kiko Rivera y Chabelita entre otros. Además, Agustín Pantoja está en las quinielas para este año, lo que podría suponer una doble participación de la familia.