Bernat Barrachina, el guionista que fue despedido de TVE por un rótulo sobre la princesa Leonor, se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos días. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido y ha condenado a la Corporación a readmitirle en su plantilla, así como a indemnizarle con 10.000 euros en concepto de daños morales.

Este domingo, Barrachina reaccionaba a la noticia en 'La Roca', programa en el que trabaja actualmente. "Yo no era el responsable final de lo que se emitía en el programa, pero da igual, el rótulo lo escribí yo y se interpretó como una ofensa. Me despidieron automáticamente, a la media hora ya estaba en la calle", explicó el colaborador tras recordar el texto en cuestión: "Leonor se va de España, como su abuelo".

Después de poner en contexto a los espectadores, admitió que está "contento" por la decisión de la Justicia: "Está feo que lo diga yo, pero creo que era lo justo". Sin embargo, también reveló la complicada situación en la que se encontró después de que estallara la polémica: "Los tres días siguientes fueron difíciles porque recibí todo tipo de comentarios".

"España estaba medio loca. Para unos era un héroe como nunca había visto la democracia, para otros era un completo desquiciado", continuó relatando Barrachina, que también llegó a recibir "amenazas de muerte". "Fue una puñetera frase anecdótica que levantó una polvareda completamente loca", lamentó.

En cuanto a su futuro profesional, prefirió mostrarse cauto: "Ahora nos vamos de vacaciones, estoy esperando a que TVE me llame para decirme qué tengo que hacer". "A partir de ahí escucharé ofertas, Nuria Roca", bromeó el tertuliano, que por otro lado, insistió en que no era consciente "de la que se iba a liar" cuando escribió el rótulo: "No hubo intencionalidad".