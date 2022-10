Toñi Moreno ha sorprendido a sus seguidores por la última confesión que ha hecho públicamente. La presentadora ha querido contar uno de sus mayores secretos en uno de los vídeos de la Fundación Pasqual Maragall relacionado con el rumbo que pensó darle a su vida por un tiempo.

En un fragmento compartido en redes sociales la catalana se ha sincerado sobre a qué pensó dedicarse antes de convertirse en presentadora: "Lo que nunca he contado porque me da cierto pudor es que yo una vez me planteé de verdad la idea de ser monja. Yo había estado en un colegio de monjas y tenía a la hermana Blanca idealizada. Quería ser ella", detalla en el vídeo con el que participa en una recolecta de fondos para la lucha contra el Alzheimer.

La presentadora de 'Déjate Querer' ha querido contextualizar y dar más detalles, consciente del revuelo que podía generar: "Me lo planteé de verdad. Incluso me planteé irme de misiones. Afortunadamente luego reculé, porque yo creo que no hubiese sido mi vocación", aclara para evidenciar que cree que se hubiera arrepentido de la decisión.