Hace tres años Pablo Motos se sometió a una operación y los resultados no fueron óptimos. Hasta el momento no había confesado lo que sucedió, pero unas palabras de Ricardo Darín, invitado de este lunes en El Hormiguero, le incitaron a contar la historia. De este modo, el programa vuelve con fuerza tras el parón de Semana Santa.

A pesar de que ya hace tiempo que es habitual ver a Pablo Motos con gafas, que el presentador las llevara llamó la atención de Darín. El actor le preguntó por esta novedad porque no estaba familiarizado con su apariencia, lo que dio lugar a una inesperada y dura confesión. Y es que las lleva a causa de una operación que no salió bien en 2019.

"Me operaron regular y luego tuve que llevar gafas", contó Motos. Con el paso del tiempo ha podido recuperar la vista, pero el presentador sigue llevando este accesorio: "Los médicos me recomendaron que me quite las gafas poco". De este modo, ha decidido ser prudente aunque llevarlas puestas le resulte incómodo porque no termina de ver bien, asegura.

Lo que falló en la operación

La confesión de Pablo Motos no se quedó ahí, pues también explicó qué fue lo que falló. En teoría la herida debía cicatrizar a los tres meses, tiempo durante el que iba a tener que llevar gafas hasta volver a pasar por el quirófano. Sin embargo, sus ojos no se curaron como se esperaba y el presentador todavía padece las secuelas. Ahora siempre las lleva durante el programa, algo que protege a su vista de los focos del plató.