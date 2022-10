"First Dates" ha hecho mucho, televisivamente hablando, por normalizar las distintas sexualidades e identidades de género que existen en nuestra sociedad. Con frecuencia suelen verse en pantalla citas de personas homosexuales, bisexuales, transexuales, no binarias, etcétera.

Lo que no se había visto hasta ahora es la definición que dio de sí misma una participante que fue al programa en busca de un amor, sin importarle el pronombre y con la premisa de tener una relación no monógama basada en el diálogo y la confianza.

Amalia se presentó como una persona no binaria y diciendo que se le puede identificar con cualquier pronombre, siempre y cuando nadie la llame "señorita o señora". Y ahí es cuando soltó el "palabro" con el que ella se describe y que supone todo un reto para la Real Academia de la Lengua: "Transmaricabibollo".

Y tiene que escribirse así tal cual, "todo porque junto se anulan", precisó.

Se olvidó de que no podía acostarse con amigos

Su cita fue Anta, una mujer trans no binaria que no se considera una chica "dentro de los estándares de la feminidad" y que sexualmente se decanta por las mujeres o las personas no binarias.

Ella también buscaba, al igual que su compañera de cena, una relación abierta.

Le gustó que Amalia hablara del diálogo después de revelar que había perdido a su ex porque se "olvidó" de que habían acordado que podían mantener relaciones sexuales con otras personas, pero "por lo visto" no con los amigos mutuos. En este vídeo puedes ver el momento en que lo cuenta:

A la hora de decidir si tendrían una nueva cita tras la cena televisiva en Cuatro, la pareja dijo que sí, ya que su primer encuentro se les había pasado muy rápido y habían estado muy "cómodes".