En la antesala del estreno de la décima edición de MasterChef España, Pepe Rodríguez no tuvo pelos en la lengua para lanzar un mensaje a los críticos con el programa. El juez del talent show se mostró muy férreo y dejó claro en varias ocasiones que le importan poco o nada los 'haters' en su paso por el programa 'Cinco tenedores' de Movistar.

La conversación estaba siendo tranquila hasta que Miki Nadal sacó el tema de las críticas al programa y a su propia persona, a lo que el chef contestó muy claramente: "Tengo redes, pero me las traen al pairo". Juanma Castaño trató de reconducir la situación comentándole que también tendrá fans, pero Pepe se mantuvo en la misma postura: "No, no nos metamos una presión que no es necesaria".

El mensaje a los medios de comunicación

No solo los 'haters' en las redes sociales estuvieron presentes en la conversación. Miki Nadal también preguntó a Pepe Rodríguez sobre las críticas en los medios de comunicación, un tema que el cocinero encajó con naturalidad: "Estoy muy acostumbrado a la crítica desde pequeño".

Además, el juez de MasterChef se refirió a las críticas 'in situ': "Cuando estás metido en un bar, te dicen: ‘Niño, échame un poquito más, que la cerveza se llena un poco más’. Y siempre me han estado corrigiendo. Toda la vida. Siempre hay gente que sabe más que yo, de hostelería, de no sé qué... y todavía hay gente que me dice cosas".

El sentido del humor de Pepe Rodríguez

El tema se zanjó con el propio Pepe Rodríguez demostrando una gran naturalidad ante las críticas. "Cuando veo en Twitter, que tengo pero no sé manejarlo, que me llama alguno desgraciado, pues yo le doy a 'me gusta", confesó. "Luego los leo y me dicen: 'Mira el tonto, me ha dado like'. Hombre, si me ha gustado lo que me has dicho, me estás poniendo a partir y no me conoces, cabrito, así que toma, me gusta", sentenció entre risas.