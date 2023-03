José Ribagorda, presentador del informativo de Telecinco, nos ha llamado “la parte podemita del gobierno”.



A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es.



¿Lo imaginan diciendo "la parte sociata"? ¿O "la parte pepera" y "la parte facha" en Castilla y León?



A que no. pic.twitter.com/41kK3y46xC