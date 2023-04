Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar.

Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes.

First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera.

El vampiro de First Dates: “Me has mentido”

En ocasiones las citas a ciegas organizadas por el programa hacen coincidir a personas radicalmente opuestas aunque otras veces sí que tienen varios puntos en común. No es este caso, ya que Jennifer y Adrián tienen diferente orígenes. Ella, una colombiana residente en Málaga y él, un rumano que vive en España.

Hasta ahí todo normal, una mezcla de culturas interesantes. Jennifer comenzó comentándole sus experiencias sentimentales desde que llegara a España: "Unos mínimos, que tenga todos los dientes, pelo y una buena higiene". Todo iba sobre ruedas, de hecho, el flechazo inicial fue compartido, pues de esta manera hablaba él de su cita: ''Me ha gustado su estilo, es una mujer muy elegante, tiene buen físico, no tengo ninguna pega''.

El problema llegó cuando Adrián tuvo que hablar de sus orígenes: '"Yo soy vampiro, soy de Rumanía''. A lo que Jennifer, muy afectada por el engaño le contestó: ''¿En serio? Me has mentido, te dije tú de dónde eres y me dijiste de Almería''.

Ahí la cita se truncó, puesto que la colombiana quería una personas con las cosas claras y síncera. ''A mi me encantan las personas transparentes como yo y él tiene muchos misterios. Necesito a alguien que sepa lo que quiere en la vida y más a su edad. No me permitió llegar más allá para conocernos''. Esta vez no triunfó el amor.