Con Jared Leto y Anne Hathaway como protagonistas, Apple TV+ estrenará el próximo 18 de marzo la miniserie 'WeCrashed', que narra la historia real de los fundadores de WeWork y el auge y caída de su multimillonaria empresa.

Adam y Rebekah Neumann fundaron WeWork en 2010 como un negocio de alquiler de espacios de cotrabajo. Llegaron a tener 12.500 empleados en 29 países y diversificaron el negocio a la vivienda comunitaria, la educación y los gimnasios. La marca llegó a tener un valor global de 47.000 millones de dólares en menos de una década y luego se desplomó en menos de un año en medio de acusaciones de estafa piramidal.

La serie de Apple se basa en el podcast 'WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork' de Lee Eisenberg y Drew Crevello y consta de ocho episodios. El 18 de marzo se estrenarán los tres primeros y después uno nuevo cada viernes.

Los creadores del podcast son también coguionistas, productores ejecutivos y 'showrunners' de la serie que está dirigida por John Requa y Glenn Ficarra ('This is Us', 'Crazy Stupid Love').