Para muchos, los Juegos Olímpicos no empiezan hasta que no lo hace el atletismo, el considerado ‘deporte rey’. Los atletas, entre ellos cuatro valencianos, cuentan ya los días para que el día 30 arranque la acción en el Estadio Olímpico. Entre ellos, los cuatro atletas de pista que representarán al atletismo valenciano en el óvalo de Tokio: Eusebio Cáceres, Pablo Torrijos, Fátima Diame y Jorge Ureña. Los cuatro, todos integrantes del Proyecto FER sueñan con alcanzar plaza de finalista en sus respectivas modalidades. A ellos hay que unir Orlando Ortega que compite con licencia de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana. Mientras, Laura Méndez y Luis Manuel Corchete llegarán en las próximas horas a Saporo, escenario del maratón y los 50 kms marcha en los que participarán respectivamente la próxima semana.

Nueve años después

El primero en debutar será el saltador de Onil Eusebio Cáceres que irrumpirá en el foso de Tokio el sábado a partir de las 12:00 horas con la ronda de clasificación. Cáceres busca una final que se le escapó en Londres 2012: «Desde que participé en los Juegos de Londres donde no logré los resultados que buscaba, soñaba con volver a tener una oportunidad. No pude ir a Río pero he conseguido estar en Tokio. Estoy deseoso de que llegue el próximo sábado y reencontrarme con el foso de arena». El atleta alicantino sabe que tendrá que volar más allá de los 8 metros para estar entre los mejores: «La barrera que me he marcado es superar los 8 metros, creo que es el objetivo para poder estar entre los 12 finalistas».

Sus primeros Juegos

Horas después de que debute Cáceres, será el turno de Fátima Diame, quien en la madrugada del sábado al domingo en España buscará también meterse en la final de longitud femenina. «Son mis primeros Juegos Olímpicos y estoy disfrutando cada minuto de esta experiencia. Es una pena que me haya tocado debutar en unos Juegos atípicos, marcados por la pandemia, sin público... pero aún así, me siento muy afortunada y estoy viviendo una experiencia única». En el aspecto meramente deportivo, la atleta valenciana llega con mucha confianza: «Sé que para alcanzar la final en la que estarán las 12 mejores tendré que rondar como mínimo los 6.70. El hecho de haber saltado 6,82 en mi última competición en Castellón que me dio el pasaporte a Tokio, me ha dado mucha confianza».

Segunda oportunidad

Pablo Torrijos afronta sus segundos Juegos. Debutará en la madrugada del lunes 2 al martes 3 en España: «Hace cinco años en Río pagué mi inexperiencia. Ahora vuelvo a unos Juegos Olímpicos con mucha más experiencia, mucho más seguro de mí mismo». Torrijos, recordman de España de triple salto

con 17,18, quiere luchar por estar con los mejores: «Soy consciente de que el billete para la final me va a exigir un salto cercano a los 17 metros pero he demostrado en los últimos años que es una distancia a mi alcance y eso me da confianza».

La recompensa al trabajo

Para el decatleta Jorge Ureña, estar en Tokio es ya toda una gesta: «Echo la vista atrás y recuerdo todo el sufrimiento de los últimos tres meses, mi lucha por estar en Tokio. Por eso, ahora mismo estoy viviendo unos días muy ilusionantes. Me emociona el mero hecho de haber conseguido llegar hasta aquí tras todas las dificultades que me he encontrado en mi camino: «la pandemia, las lesiones...». Al igual que sus compañeros confía en estar entre los mejores. «La clave es ser lo más regular posible en la competición. Si no tengo molestias físicas, creo que puedo llegar a los 8.300 puntos», afirma el atleta alicantino que será el último en entrar en acción: el miércoles 4.