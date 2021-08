Su mejor salto le habría valido para entrar sin problemas en la final, pero Fátima Diame no pudo acercarse a él y quedó eliminada en la ronda de clasificación de longitud de los Juegos de Tokio con un mejor salto de 6,32 metros, que solo le permitió acabar vigésima primera en la lista conjunta de los dos grupos, entre las 30 participantes.

Diame, última de las representantes valencianas en lograr su billete a Tokio, llegaba con buenas sensaciones y con la expectativa de entrar en la que habría sido su primera final olímpica, pero tendrá que esperar a París 2024 para conseguirlo. Empezó con un nulo, continuó con un salto de 6,27 y sólo mejoró cinco centímetros en el adiós.

Para entrar de forma automática en la final se pedían 6,75 metros, una marca que estaba a su alcance, ya que este mismo año ha saltado 6,82, pero al final incluso bastaron 6,60 para clasificarse. Un revés para Diame, que no pudo seguir los pasos del también valenciano Eusebio Cáceres, clasificado para la final de longitud femenina.

Tras su participación y entre lágrimas, Diame mostró su dolor por la eliminación en declaraciones a RTVE. "Me veía bien, estaba calentando muy bien, ha empezado la prueba y ese nulo me ha sacado un poco de competición. Es verdad que se ha pasado con una marca que yo veía asequible. Hubiera estado en la final con mi marca, pero se ha pasado con 6,60 que soy capaz de saltarlo, pero no me ha salido. No sé qué ha pasado, no sé qué decir. Venía con unas expectativas más altas, no solo con estar aquí, sino con la idea de pasar a esa final, pero bueno... a seguir y a por París".