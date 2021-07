No hay mayor certeza que la de Bordalás como la gran piedra angular sobre la que el Valencia está edificando su proyecto 21/22, una tarea para la que también es obvia la imperiosa necesidad de ganar tiempo hasta que rompa el mercado y se desate un efecto dominó sobre las entradas y las salidas. Guste más o menos, esa es la estrategia, reforzada internamente por una alianza entre el entrenador y el club como hilo conductor para levantar el vuelo. Que nadie espere una mala palabra del técnico, cuyo discurso volverá a ser ejemplar la próxima vez que hable. Y es que, si hay algo que lo define, además de su intensidad en el campo, es que su rol pasa sobre todo por sacar máximo rendimiento de lo que tenga. El técnico confía en que llegarán fichajes y el club confía en que no será Javi Gracia. LaLiga empieza en dos semanas, aunque todo apunta a que el periodo de espera se va a seguir alargando. No será hasta el final cuando se disipe la duda sobre si hay un equipo más competitivo y compensado que el de ahora.

Levante UD

Hay muchos motivos por los que las visitas del agente de Campaña hacen ruido. La de ayer a las oficinas del Ciutat no obedeció a nada sobre el futuro inmediato del jugador sino más bien a temas de consumo interno sobre los cobros y pagos que se devengan a estas alturas de la temporada. Que el jugador mejor pagado del Levante esté buscando otra vez una salida no es nuevo, como tampoco lo es que para el club sería un alivio que encontrase una en condiciones. Visto como de quieto sigue el mercado, una solución que pase por una cesión vinculada a una compra obligatoria es una posibilidad que, según avance el mes de agosto, puede acabar cogiendo mucho más cuerpo del que tiene ahora. La cuestión, eso sí, es saber a quién le interesa más esa fórmula.