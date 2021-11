El Valencia podrá jugar ante el Utrillas un partido que se asume como una fiesta en esta pequeña localidad de Teruel. Los habitantes podrán disfrutar de ver al Valencia en el estadio ‘La Vega’ pero otros no han tenido la misma suerte. Tendrán que explicar algún día el motivo por el cual unos pueblos sí pueden jugar en su estadio y otros no. Y no vale lo del aforo o las instalaciones.

Si juegan la Copa la juegan en su estadio. No queda otra. Carece de sentido ver cómo unos equipos tienen que viajar hasta el feudo del Deportivo de la Coruña para, de alguna manera, cumplir con las órdenes. En algunos casos unos clubes lo verán bien y otros sí por el tema económico. Yo, personalmente, lo dejaría en manos del aficionado local. Si ellos dicen que no se mueven, no se mueven. Al final, la historia de una copa modesta se vende para cumplir con el discurso y llenarse la boca con eso de que todos participan. Al menos, el Utrillas sí tendrá a los suyos cerca para disfrutar de la fiesta de la Copa.