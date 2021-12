El valencianismo se ha acostumbrado a que el balón no sea lo más importante los días de partido. Y no hay peor señal que esa para un club de fútbol. Pasó ante el Elche con la manifestación y hoy contra al Arenteiro con la Junta. La afición habló en la calle. Ahora le toca hablar a Meriton. Peter Lim tiene que responder en boca de Anil Murthy a muchas preguntas. ¿Qué sentido tiene la segunda ampliación de capital? ¿Qué pasa con la prima de emisión de 14 euros? ¿Cómo se va a utilizar el dinero del fondo CVC? ¿Para cuándo el nuevo estadio? ¿Venderán a los principales activos de la plantilla? ¿Garantizan la continuidad de Gayà y Soler? Meriton tiene que explicar muchas cosas. De momento, se ha salido con la suya con las 3.598 acciones. Solo 11 accionistas tienen los títulos necesarios, delegados o propios, para alzar la voz en la Junta y uno de ellos es Vicente Vallés. Son menos que nunca, pero tienen más fuerza que nunca. La oposición a Lim acudirá al palco VIP de Mestalla con ganas de cantarle las cuarenta a la propiedad. Igual que en el 11-D, pero esta vez cara a cara. Los Llorente, Antonio Sesé, Fede Sagreras, José Pérez y compañía hoy hablarán por miles de valencianistas que se han quedado a las puertas de la asamblea y que partido a partido levantan el cartel amarillo de «Lim go home» en Mestalla. El valencianismo confía en ellos.

Las tres preguntas claves a Meriton También en su equipo. El Valencia de Bordalás ha demostrado con creces que no entiende de relajaciones. El ‘Arenteirazo’ no entra en la cabeza de nadie. La Copa, por muy asequible que sea el rival, nunca en un trámite. No hay que olvidar que la racha de tres victorias consecutivas comenzó en Utrillas y que aquel partido sirvió para sumar a la causa jugadores como Koba Koindredi. Hoy es un día importante para el Valencia. Un día de Copa y puro (a Meriton).