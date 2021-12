La afición es soberana y lleva mucho tiempo hablando. El sábado la última vez. Y me irrita muchísimo ver cómo se usa a veces la expresión ‘ponlos tú’ contra las voces más críticas. ¿Se puede no tener un duro y querer que no siga Meriton en el club? Lo cual, irremediablemente, conlleva que otro se haga cargo del mismo. Porque si se pide su adiós, lógicamente, debe venir alguien a sustituir la actual propiedad. No hay otra.

No se puede quedar el palco desierto y nadie al volante. Decir eso de ponlos tú es además decir ‘no te quejes que el club es suyo’. Es una mezcla de bajar los brazos y asumir la derrota pase lo que pase. Defender que el que tiene dinero puede pasarte un guante por la cara y el ‘pobre’ debe asentir y seguir con su vida. Es un gesto que no va con la gran mayoría de la afición del Valencia. Este jueves, sin ir más lejos, se vio en la Junta. Que cambian los requisitos y solo pueden entrar once... pues hacen más ruido incluso que si fueran miles. Ojalá sirva para algo.