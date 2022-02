Hugo Guillamón, juegue o no, ha demostrado cómo hay que afrontar esta ida de las semifinales de Copa en San Mamés. Es un partido para dejarse la vida. O la nariz. Hugo está dispuesto a partirse la cara por el Valencia otra vez. Y esa es la actitud. Su valentía, su compromiso y sus ganas de ir a la guerra en La Catedral contagian. Al vestuario y también a la afición. El de l’Eliana, juegue o no contra el Athletic, ha demostrado ser más león que nadie.

Y hoy es un día para sacar las garras y defender el escudo con uñas y dientes. Hugo sueña con hacerlo. Con máscara o sin ella. Como sea. Juegue o no, Hugo ha enseñado el camino. El equipo necesita, hoy más que nunca, ese entusiasmo por ayudar al compañero.

Hugo le dio su palabra al entrenador y apurará sus opciones hasta el último minuto por encima de todo y de todos. Igual que le dio su palabra al valencianismo en su entrevista a SUPER en noviembre. «No habrá problema para renovar, el Valencia es lo máximo para mí», dijo.

Hugo es un hombre de palabra. Y de club. Así lo ha demostrado los últimos años. Juegue o no, esta noche tienen que salir al césped once ‘Guillamones’. Juegue o no, el Valencia necesita futbolistas como este para volver a jugar finales.