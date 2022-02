Hace unas semanas me dicen que un presidente iba a sentarse en rueda de prensa para hablar de cómo juega un rival y no me lo habría creído. De verdad. Más allá de que sea el Valencia el implicado. El tema de fondo es esa supremacía moral de los que reparten carnets de buen fútbol. Lo escribí hace unos días y vuelvo a lo mismo. El espectador disfruta con el Betis de Pellegrini, con el Rayo de Iraola, lo hacía con el Getafe de Bordalás y valoró la mejor etapa del Atlético del Cholo. También la estética del Barça de Guardiola o el contraataque de Mourinho en el Bernabéu. Lo peor de todo es que ahora Raúl García parece el típico que no ha roto un plato en su vida, Berenguer, un talento sensacional, no se lanzó al suelo a barrer a Bryan Gil o San Mamés nunca ha visto cómo sus jugadores sacaban los codos a pasear. El problema de fondo es criticar por sistema. El problema es que en la sociedad actual son más los que critican que los que valoran al rival. Menudo ejemplo para los niños.