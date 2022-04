Qué subidón ver cómo el valencianismo empezó a sacar músculo desde que el equipo despegó en el aeropuerto de Manises. Qué orgullo adentrarse en el centro de Sevilla y palpar el respeto que se le tiene al Valencia esté arriba o abajo en la clasificación. Qué alegría volver a sentirse grandes en La Cartuja. Y qué confianza escuchar al capitán. Si José Luis Gayà está tranquilo, todos tenemos que estarlo. Si el de Pedreguer cree en una versión del Valencia muy distinta al de las últimas semanas, hay que confiar. Gayà sabe el camino.

Hay que dejarse la vida en el campo. Y también en la grada. Así se empezó a ganar la Copa del Centenario en 2019. Y así se tiene que repetir en La Cartuja. Porque no hay Betis que resista la fuerza del Valencia y su afición cuando van de la mano. Ni nadie que tenga más ganas de levantar la novena que Gayà. Tiene que ser él. No puede ser otro. Mendieta, Baraja, Parejo y ahora tú, capitán. Tu gloria es la nuestra. A per ells!