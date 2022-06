Los clubes se agarran a la «elasticidad» del fair-play y a la mano que por narices les echará LaLiga, pero no hay vuelta de hoja en que el ejercicio económico 21/22 se cerró ayer y que en el Valencia CF se saldó con pérdidas por valor de 74,3 millones. Resta y sigue para Lim, cuyo déficit se dispara por encima de los 200 después de ocho temporadas en las que solo una vez dio ganancias y gracias.

La situación financiera en Mestalla («estamos mal, no lo voy a negar», dijo Inma Ibáñez) es tan dramática que la presencia en la ciudad de Layhoon no solo se explica por el callejón sin salida del estadio. Y eso que la declaración institucional contra Meriton y sobre la ATE va más allá de lo simbólico porque confirma la barricada de las instituciones. «A los de siempre, qué rápido se os ha pasado el disimulo tras los audios. Dejad de mentir. No se puede defender si se quiere al club que la propiedad cobre el dinero del estadio y no lo invierta en él», volvió a denunciar la vicealcaldesa Sandra Gómez en un momento en el que se está a la espera de que a la expresidenta la reciba el alcalde.

La pelota sigue estando en el mismo tejado. El máximo accionista no solo está obligado a avalar lo que falta para las obras sino que, con la cauda de disolución de nuevo en el cogote, o insiste en tirar de bancos y compensar créditos o tendrá que inyectar dinero pero de verdad. Con un modelo de gestión inviable, y después de haber presentado en la última Junta sus peores números, la continuidad de Meriton no deja de ser una condena segura a la mediocridad. Es urgente recuperar el Valencia CF.

A punto

Después de Pepelu y Nafti, el fichaje de Femenías va a ser en las próximas horas el tercer paso del Levante UD hacia el ascenso. Un camino del que ya no forman parte los ocho jugadores que acababan contrato pero sí un Roger que de momento está citado para empezar la pretemporada. La rocambolesca presencia del Pistolero en Cádiz ni confirma ni desmiente que vaya a cambiar de aires pero sí que evidencia hasta qué punto, oferta mediante, es algo que puede ocurrir en cualquier momento. No sólo De Frutos o Aitor tienen novias.