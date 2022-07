De Hugo Guillamón al talento de Gonçalo

La pretemporada también sirve para ver qué necesitan las plantillas en el mercado, cuánto le falta a los entrenadores para adecuar su estilo y para llegar al inicio de liga en la mejor forma posible. Gattuso ha conseguido que en lo físico, el equipo sí esté trabajando a un buen nivel.

Eso sí, el italiano no puede hacer milagros. La segunda unidad, que partió de inicio contra el St. Gallen, demostró que no está preparada de momento para servir de recambio si hay lesión, rotación o si hay que generar competencia interna. Y eso manda dos mensajes muy claros.

El primero es que hacen falta muchos futbolistas en esta plantilla para jugar a lo que quiere Gattuso y el segundo que los buenos, los mejores, no pueden abandonar la entidad bajo ningún concepto. Guedes no puede estar en el mercado por el Valencia y si lo está debe ser por una cantidad que permita tener 3 o 4 titulares. No hay otra. Y urge renovar también a Hugo Guillamón.