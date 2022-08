Cavani juega con Gattuso

Seguir deshojando la margarita a estas alturas del mercado es poco honesto. Vaya por delante que cada cual tiene toda la libertad para elegir su futuro. Pero después de la llamada de Gattuso una deferencia con él sería lo justo a 3 días de que cierre el mercado y después de haber apostado firmemente por él. Es algo extendido y hasta lógico en el fútbol que un técnico hable con un futbolista para contarle todas las bondades de su proyecto y lo bueno que es.

En un año de Mundial contar con la confianza del entrenador es vital antes de elegir destino. Una seguridad que en el caso de Cavani se le ha dado. Rino ha empujado por el uruguayo. Quiere y necesita un ‘9’. Pero, de momento, el amor no es correspondido. Con la certeza de ser importante en el Valencia de cara a su última cita con Uruguay a sus 35 años, Cavani tiene todo lo que necesita en Mestalla y si no le parece bien es momento de decidir decida. El Valencia ya moviliza las opciones ‘B’ para el ataque, pero ojalá cuando tenga que lanzarse no sea demasiado tarde. Cavani, no juegues con Gattuso.