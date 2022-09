Uno de los nuestros

A la sombra de Mamardashvili, en proceso de confirmarse como uno de los mejores porteros de LaLiga, es cierto que Jaume iba a jugar poco. Sin embargo, la lesión de gravedad con la que se despide de la temporada no es la de un suplente sino la de uno de los capitanes del Valencia. Alguien a quien Gattuso quiere seguir escuchando cómo arenga a sus compañeros en el vestuario. Y alguien también a quien es de justicia, por esos códigos no escritos del fútbol, que se le respete el acuerdo de renovación que hay apalabrado. Vaya desde aquí toda la fuerza del mundo al de Almenara y mucho ánimo también para Rivero. La línea sucesoria corre hacia arriba, pero con esta desgracia se abre la posibilidad de volver al mercado, aunque tal y como están las cosas no parece y tampoco parece urgente. Y eso por mucho que Layhoon, antes de que el querido Mata se fuese al Galatasaray, lo diera por cerrado. Otra cosa, sin embargo, es pensar qué habría pasado con los 20 millones de la Premier que nunca llegaron.

Límite salarial LaLiga dará a conocer este viernes los límites salariales de los clubes de Primera y Segunda. Y no serán pocos, entre ellos y como reconoció Quico Catalán el Levante, que han vuelto a pasarse. Las estimaciones para el Valencia, en cambio, apuntan a una situación cercana al equilibrio después de un verano en el que con la salvedad de Cavani se ha impuesto una vez más la contención y las apuestas por cedidos y jugadores libres. Tebas y el valenciano Javier Gómez tendrán que volver a hacer malabarismos para explicar un sistema controvertido con el que en conjunto ha perdido competitividad en el mercado, sobre todo respecto a Inglaterra. Sin embargo, nada tiene que ver la patronal en que los números del Valencia CF sean los que son y en que todo se siga reduciendo a la pandemia y el adiós a la Champions. Promesa Nunca es tarde si la dicha es buena. Mensaje positivo el que llega desde Orriols con la comida de celebración que Campaña pagó al equipo por quedarse. El cuento ha cambiado y no poco. Que sea lo mejor posible para los granotas.