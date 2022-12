Layhoon Chan, la mejor presidenta del Valencia «made in Meriton»

Si pensamos en clave Meriton, Layhoon Chan es la mejor presidenta que podría tener el Valencia. Porque el dueño sigue siendo Peter Lim y la forma de funcionar de su empresa sigue siendo la que es. Los insultos ya habrán llegado en masa, porque aquí somos poco de leer y aún menos de respetar al que piensa distinto. Pero mi opinión es esa y la expreso libremente. Y sin faltar a nadie, de paso. Lo pensaba en 2017, cuando dejó de serlo (y a qué mala hora), y me reafirmo en ello ahora. En mi opinión, con sus hechos, y con sus gestos (que también cuentan), lo demuestra a cada ocasión.

Sé que hay una corriente de opinión que afirma que nada ha cambiado y que todo sigue igual que con Anil Murthy. Gracias a Dios, nada más lejos de la realidad. Por el bien del Valencia... y por la salud mental de todos nosotros. ¿Que todos quisiéramos que los cambios fueran más y muchos más rápidos? Pues sí. Aunque luego también habría que definir qué son «cambios», porque parece que al final lo que se pretende es que seamos un club «normal», uno que hace las cosas «normalmente «y que luego fiche a los mejores jugadores posibles.

La sensibilidad de Layhoon Chan con la realidad que le rodeaba fue la excusa oficial que se dio por cierta parte de la opinión pública para justificar su marcha hace más de 5 años. Y la razón por la que se suponía que no iba a volver. «Se mostró cercana al valencianismo y Lim no se lo perdonó», llegué a leer, y nadie ha salido a decir que eso, al menos eso, no era así. Como en tantas cosas con Meriton (porque se han ganado esa falta de credibilidad durante mucho tiempo), es como si hubiera pasado un ángel.

Pero lo cierto es que la presidenta conoce el entorno y conoce la ciudad. Nos conoce, en definitiva, a todos. Y está actuando en consecuencia. Y luego cualquier decisión que sale mal o que no es del agrado de todos se le vuelve en contra porque claro, como todos sabemos, aquí siempre, de toda la vida, se han hecho las cosas bien. Lo de las acciones para asistir a la Junta era una estupidez como un piano y el partido de homenaje a Mestalla salió peor que mal, pero a estas situaciones se le han aplicado soluciones. Aunque por supuesto siempre sale más a cuenta montar un drama y entonar el «ya os han vuelto a engañar».

Aquí nadie engaña a nadie, porque todos somos mayorcitos, tenemos criterio y sabemos lo que queremos y lo que no. Y, desde luego, lo que nos gusta y lo que nos deja de gustar. Si Meriton tiene que seguir aquí (no hay nadie que haya hecho una oferta seria para comprarle las acciones a Peter Lim), lo mejor que puede ocurrir es que Layhoon sea la presidenta. ¿Que no estamos de acuerdo? Me parece correcto. La libertad de opinión y de expresión están para eso. Y por esa misma razón debe existir el análisis de los hechos, de las cosas que van pasando, de lo que se va haciendo y dejando de hacer.

No creo que el Valencia me dé un cargo en el club por decir estas cosas. No debe estar tan barata la cosa. Y, para todos aquellos que llevan con esta cantinela desde 2014, decirles que ánimo, que ya van camino de la década con la misma historia. Se trata de analizar lo que pasa en nuestro club, de denunciar lo que no está bien y de resaltar lo que sí lo está, y siempre fuera de filias y fobias y poniendo como referente el contexto en el que ocurre todo. Si Layhoon Chan, en este Valencia de hoy y de ahora, es buena, pues se dice y no pasa nada. No se preocupen, que eso no va a hacer daño a nadie.