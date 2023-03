Al Valencia le hacen falta muchas cosas para salvarse. Vendrá bien recuperar el liderazgo de Gayà en el campo. También será fundamental que Cavani vuelva con goles. Hay otro futbolista sin tantos galones en la plantilla cuyo regreso puede ser igual de importante para el equipo: Nico González. Baraja no le quita el ojo al centrocampista en Paterna. El gallego es, a falta de fichajes en el mercado de invierno, el mejor refuerzo posible para la medular. El vallisoletano busca equilibrio y el jugador del Barcelona puede ser la pieza perfecta para encontrarlo. Nico-Hugo-André. Tal vez ahí se encuentre la solución. Escuchar al jugador me hace ser optimista. Nico tiene más ganas y fuerza que nunca, ha madurado con la lesión a base de botas ortopédicas y días muy duros en los que no podía ni andar y, ojo, ya sabe dónde está. Está agradecido al Valencia por cómo se ha implicado en su recuperación y algo me dice que se lo va a devolver al club en el campo. ¡Bienvenido, Nico! Tu suerte será la del Valencia.