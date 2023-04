A grandes problemas, grandes soluciones

El fin de semana, hasta el momento, no está tratando mal a un Valencia que mira de reojo los resultados de otros equipos como Getafe, Espanyol, Cádiz y Sevilla. Salvo el encuentro en el que se enfrentaban dos rivales directos, los otros no consiguieron la victoria y eso es, sin duda, una gran noticia. Con la mente puesta en el Rayo, Mestalla es el camino más rápido a la salvación y Baraja necesita a todos los jugadores activados y en su mejor momento.

Por eso los focos deben apuntar a Cavani. Llegó a València con un aeropuerto abarrotado y con la gente entregadísima, una ficha alta para la situación del club y de momento, lesiones y Mundial al margen, no está rindiendo como esperábamos. No es una crítica al uruguayo, afectado también por el nivel colectivo, pero quiero y espero que sea capaz de ganar puntos con sus remates y hasta el momento le ha costado. De hecho, el Valencia no conoce la victoria cuando él ha marcado. Ojalá llegue ante el Rayo.