El disgusto de los cientos de desplazados a Almería es el de todos. También el de Baraja, cuyo efecto en el banquillo se diluye tras sumar un punto de los últimos nueve. La reacción no llega y que todavía queden 30 no es un argumento válido cuando las jornadas pasan y el estropicio continúa yendo a más. Como reconoció Gayà, era una final y se perdió. Además, con malas sensaciones.

A una primera parte potable le siguió una desconexión inaceptable y la octava derrota seguida a domicilio. Y aunque no sirvió para nada, el gol de Castillejo fue el primero lejos de Mestalla en 2023. Tan cierto como que la desesperación no te lleva a ningún lado lo es también que el golpe de timón llega ya o el Valencia se va a Segunda. El margen es cada vez menor. Y los jugadores son tan blandos que, por mucha paciencia y apoyo que se merezcan el Pipo y Marchena, eso no hay entrenadores que lo arreglen. Sin un patrón de juego definido, los errores se repiten.

Y a perro flaco, ya se sabe. La lesión de Kluivert, el mejor delantero en este momento, empeora el drama. Y ni siquiera el VAR, a falta del asalto en marcha de LaLiga sobre la RFEF para quedarse con los arbitrajes, es excusa.

Era penalti, como el agarrón a Diakhaby. De Cavani, esta vez reserva, pues más de lo mismo. Y una vez más, las reflexiones de siempre. Tras la negligencia de no fichar en invierno, los que están aquí son los que tienen que lograr la salvación. Así que lamentaciones cero y a por el Sevilla. Otro rival directo que llegará con el cansancio de Europa. Pero a este Valencia todo se le hace bola.

Injustificable

Hacerle la cobertura a Valverde tras soltarle un puñetazo en frío a Álex Baena es deleznable. Pasara lo que pasara, que seguramente no es lo que se ha aireado, no hay justificación posible. Así que todo el apoyo para el jugador groguet, que con el respaldo del club hace bien en denunciar.

Preocupación

Mejor un punto que nada contra el líder. Pero el Levante no da el arreón. Y el ascenso está cada vez más apretado. Mal asunto todo lo que no sea ganar ahora en el Ciutat.