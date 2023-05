La idea que se ha leído estos días sobre la posibilidad de que el FC Barcelona solicitara jugar partidos en Asia, tanto lucrativos amistosos como, y eso es lo más extraño, partidos oficiales, me imagino que en la Champions League asiática, por si sufriera el club catalán alguna sanción de UEFA por el caso Negreira, ha dado lugar a comentarios de todo tipo. El hecho es que hay antecedentes, como por ejemplo cuando se ha invitado a equipos mexicanos a jugar la Copa Libertadores.

La CONMEBOL (Sudamérica) y la CONCACAF (Centro, Norteamérica y Caribe) son dos confederaciones diferentes como lo serían la UEFA y la AFC (Asia). La excepción mexicana lo fue durante algunas temporadas, pero desde hace siete ya no admite la federación azteca que sus clubes compitan en Libertadores. El argumento fue, y sigue siendo, que hay problemas de fechas, pero lo cierto es que el prestigio y nivel de la Libertadores le quitaba fuste tanto a los torneos mexicanos como a la Champions de CONCACAF.

Así las cosas, ya no existe ese trasvase de clubes. De todas formas, la federación mexicana es la que llegó a un acuerdo y aquí, ¿debería autorizar la federación y la liga españolas al FC Barcelona a que jugara esa Champions asiática? A mi entender, los partidos amistosos, en fechas de una supuesta liga de campeones de la que hubiera sido expulsado el Barça, no tendría problema legal alguno, pero el que participara en la competición oficial sí podría llevar a que se rehusara por los órganos españoles a que se fuera.

En efecto, los calendarios podrían ser inadecuados, pero el punto más importante es el ‘Manual de Entrada a la Champions League de la AFC’ que, en su versión actual, no permitiría al FC Barcelona competir, porque no es un equipo de una asociación miembro de esa confederación… No soñemos en política-ficción, pero solo por darle cuerda al caso, si Cataluña fuera independiente, podría pedir ser miembro de la AFC y, entonces el Barcelona podría jugar, si se aceptara esa membresía, en la Champions asiática.

Pero eso es largo de fiar, amigo Sancho y tengamos los pies en el suelo y en la actual situación. Ahora mismo, el Barça no podría sino jugar amistosos, como los que jugó el Euzkadi FC (si, con z y no con s, por favor) en México tras la guerra civil española. O bien el Honved de Budapest que, aprovechando la vuelta de la Copa de Europa 56-57, contra el Athletic de Bilbao, no volvió a Hungría, por el aplastamiento soviético de la revolución de octubre del 56 y se marchó a jugar partidos amistosos a España, Italia, Portugal y hasta Brasil.

No hay persecución política aquí y, si hubiera una sanción de UEFA, sería meramente deportiva. De esa forma, el FC Barcelona sí podría jugar esos amistosos en Asia (o en cualquier otro lugar, por supuesto) pero veo más que complicado que se le admita en la Champions de la AFC (debería cambiar ésta reglamentos de competición) y que la federación y la liga española no pusieran pega alguna, por problemas de calendario nacional.

Esto es, todavía, una ficción deportiva, ya que ni tan siquiera los dos inspectores disciplinarios de la UEFA han emitido su informe preceptivo para, en su caso, pasarlo al comité de primera instancia que, si hubiera lugar, sancionaría, con una apelación ulterior interna de UEFA y otra ante el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS.

Estamos pues en una de esas noticias que comienzan a parecerse a las serpientes de verano, si bien el hecho cierto es que existe una investigación o instrucción que se está llevando a cabo por dos personas independientes de la UEFA, aunque nombradas por ésta y que el Barça se está preparando ante una posible expulsión.

Pero su aventura, cual Marco Polo yendo a China, siguiendo la ruta de la Seda (bien conocida en València, que era parte inicial de la misma) el Barcelona está preparando unas posibles maletas para hacer las Américas (aunque del otro lado) y no sufrir consecuencias económicas y deportivas, como las que supondría esa expulsión.

Aquí, algunos clubes están también a la espera de que puedan los catalanes no ser admitidos y que un quinto puesto les dé llegada a la Champions. Aunque no debemos olvidar que, si el Sevilla gana la Europa League, tendría entrada directa a esa Liga de Campeones y que, si el Barça quedara disciplinariamente fuera, habría más donde pescar… Pero esto son cuentos de la lechera y vamos a dejarlo de momento.

Mientras tanto, con el sol y el calor que llegan fuertes, refugiémonos en una buena lectura, como la que recomiendo hoy. He desempolvado una novela de Vázquez Montalbán, que no por muy conocida ha de dejar de leerse o releerse, ‘El delantero centro fue asesinado al atardecer’. Que la disfruten y consigan relajarse en estos tiempos que corren.