Las primas son una falta de respeto a la afición

El fútbol moderno tiene estas cosas. Lo de las primas a las plantillas está a la orden del día y parece que si no lo entiendes estás anticuado y no entiendes de cómo va el deporte ‘rey’. Parece que has nacido ayer o que eres un iluso. Pero a mi que me perdonen.

No entiendo bajo ningún concepto que los jugadores, que ya tienen su salario, reciban un ‘incentivo’ por salvar al equipo. Tampoco lo he entendido nunca por ganar la Copa del Rey, la Europa League o por una clasificación europea, pero hasta lo encuentro más comprensivo por ser motivo de alegría. Y no quiero decir que salvarse no lo sea, pero es el mínimo y ni eso. No puede ser que un jugador del Valencia, que viste un escudo centenario, tenga ahora mismo más dinero en el banco por haber conseguido la salvación. De hecho hay algunos que si hubieran estado en el campo el destino habría sido otro completamente distinto. Los que menos cobran, Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí, sí que lo merecen.