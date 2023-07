El tiempo también pasa para Edinson Cavani

Cavani llegó y desde su llegada hubo dos ‘a ver si...’. El primero de ellos era con las lesiones. Llegó tocado y tenía que recuperarse. El físico podía ser el primero de los problemas y así fue. El segundo de esos ‘y si...’ era con qué pasaría después del Mundial de Catar. Antes del mismo había hecho cuatro goles y después apenas uno en LaLiga. Contra el Villarreal y todavía en 2022. En 2023 no fue capaz de marcar gol pero lo peor fueron la sensaciones. El Matador no está a su mejor nivel y no sería un problema tener en plantilla un jugador de su nivel, porque el talento y la calidad ya hace tiempo que lo demostró. Pero que Cavani sea el ‘9’ titular del Valencia este año. La referencia total, sin un recambio de garantías, puede ser un error que pague caro el club a final de curso. Por lo económico y por el resto de la confección de plantilla. Y eso lo tiene que entender el jugador. Que ojalá se quede y marque 20 goles en LaLiga. Equivocarse a favor del Valencia siempre es una buena noticia.