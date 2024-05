Las opciones de Hugo Duro, Gayà y Fran Pérez contra la Real

Hugo Duro es seria duda para el partido de LaLiga de este jueves contra la Real Sociedad en el Reale Arena. El delantero del Valencia arrastra molestias musculares en el aductor del partido contra el Rayo Vallecano y tiene difícil viajar a San Sebastián. El valencianista no ha entrenado con sus compañeros en la ciudad deportiva de Paterna y el cuerpo técnico tomará una decisión este jueves a primera hora antes de que la expedición viaja a tierras vascas.

Rubén Baraja ha reconocido en rueda de prensa que "no está claro" que Hugo Duro esté disponible contra la Real Sociedad. "Hugo tiene molestias en el aductor. No está claro si no llevamos. Mañana veremos". Si el delantero no llega al partido como parece, el Pipo tendrá que echar mano de Roman Yaremchuk en plena crisis colectiva de gol. "En caso de no estar Hugo saldrá un compañero que aprovechará la oportunidad y los minutos que tenga. Hugo Duro ha estado a un rendimiento excelente y siempre digo que puede mejorar. Es la competición la que te va marcando todo esto. Cuando termine la temporada analizaremos dónde podemos mejorar cosas", dijo.

José Luis Gayà, por su parte, repetirá en la lista de convocado contra la Real Sociedad. Esta vez, con opciones reales de tener sus primeros minutos después de la lesión. El capitán evoluciona favorablemente de su rotura muscular, las sensaciones cada vez son mejores y la idea es que pueda entrar en la segunda mitad.

Baraja ha explicado el proceso de recuperación del lateral izquierdo. "Tenía una rotura muscular. A partir de ahí se ha trabajado en un proceso lógico en una lesión así. El otro día estuvo en la convocatoria y mañana va a participar. Es el proceso normal". Para el técnico, la vuelta de Gayà es fundamental para el final de LaLiga en clave calidad y experiencia. "Es uno de los jugadores que nos da un plus en ataque. Tiene llegada, sorpresa. Necesitamos juntar jugadores que puedan aportar, con experiencia y que nos de lo que significa ser el capitán del Valencia".

Fran Pérez es baja segura. El extremo sigue sin ejercitarse con el grupo por culpa de las molestias en la espalda que arrastra de la temporada pasada. El jugador ha intentado estar disponible para el Reale, pero necesita más tiempo. Baraja le ha recomendado que pare para evitar riesgos. Su evolución es buena y en Paterna se trabaja para que vuelva el domingo contra el Girona. "Fran viene de unas molestias en la espalda, ha tenido otros episodios durante el año pero no han sido como éste. Vamos a ver la evolución y prepararnos paraque se recupere bien", explicó el entrenador.