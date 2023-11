Mosquera no puede salir del once titular

La cantera tiene centrales de mucho nivel y Mosquera confirmó que no es solo futuro sino presente. Su rendimiento contra el Granada fue una exhibición absoluta en todos los sentidos y además no tenía nada fácil bailar con un delantero como Lucas Boyé. El argentino destaca, entre otras cosas, por su capacidad para ir al choque, por el juego aéreo y por bajar hasta una lavadora (expresión que se repite hasta la saciedad en los últimos años y cuya oportunidad no he querido dejar pasar).

Pero lo más importante de Mosquera bajo mi punto de vista sucedió hace ya unas semanas en Son Moix y es donde realmente encontré a un central de muchísimo nivel. Curiosamente el día en el que falló de manera grave. A cualquier otro central su error en Palma le habría hecho dudar absolutamente todas las siguientes jugadas y más con Muriqi, otro delantero de la vieja escuela. Ese día el Mallorca se adelantó tras un fallo del alicantino pero a partir de ahí no falló en nada más. No se comió la cabeza. No tuvo miedo. No regaló segundas jugadas. Su partido fue impecable. Y si en otros casos tendríamos que arrepentirnos de esas acciones, en mi caso creo que fue una buena noticia que pasara por ese proceso de error para saber que detrás de él hay un jugador que no se va a hacer pequeñito cuando vengan mal dadas. Baraja ha dado confianza a otro chaval y él ha respondido. Y ojalá nadie le saque ya del once titular porque tiene pinta de ‘centralaco’.