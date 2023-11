A Lim no se le puede permitir ni media más

Es tan grande el deterioro con Lim que resulta prácticamente imposible que, a base de ir a peor en todas y cada una de las áreas del club, los árboles no impidan ver el bosque. Pero hay que hacerlo y, además, con más empeño que nunca. El Valencia CF es la sociedad civil más importante de la Comunitat y no se puede permitir que siga en las manos que está. El máximo accionista la destroza pero hay quien se empeña en reducirlo todo al discurso al estadio. No. Aquí de lo que se trata es de recuperar por lo civil o por lo legal una institución que debe ser el motor de la tercera ciudad de España. No solo a nivel deportivo sino también económico y social. Y es que no es fútbol ni es LaLiga. Es mucho a lo que se renuncia con el empequeñecimiento de un club deportivo que pasa por ser de las mejores marcas de una tierra como esta entregada al deporte como estilo de vida e imagen de marca. No hay más.

Los números son los de siempre y evidencian lo que todo el mundo sabe de sobra, incluido Tebas, que no va nunca de farol con la carta de uno de sus socios estratégicos. Ya pueden Solís, Corona y cía ponerle toda la buena voluntad que quieran (y que conste que aquí se sabe lo canutas que las llegan a pasar), que ellos no pueden mover un dedo sin que lo apruebe la ‘jefa’, igual que la ‘jefa’ tampoco decide ni donde amanece. Aunque hay partidas que se están jugando sin que nadie se entere, la del convenio es uno de los últimos ases que le quedan a la ciudad. Por eso es tan importante no marearse más de la cuenta con el Mundial ni dejarse engañar con palabras y sensaciones cuando los hechos son tan tozudos que hasta en las cuentas vuelve a hablarse de firmar antes de finales de año sin ninguna garantía a cambio. Ojalá se fichase en enero, pero por desgracia lo importante no es que pase eso... Habrá que dar por bueno que no vendan, algo que Baraja sabe mejor que nadie. Y que Lim se marche. Que sea pronto, por favor.