Mamardashvili y la explosión junto a Baraja

El Valencia esta temporada empezó el curso con el objetivo de la salvación y poco a poco ha ido superando obstáculos hasta plantarse en la jornada 21 pensando en Europa. Es más una ilusión que lo que puede suceder finalmente, pero la realidad es que Baraja ha cambiado todo. Ha cambiado luchar por la permanencia en la última jornada a mantener la calma. Incluso una eliminación copera ya no supone un drama sino un KO comprensible dada la situación. No hay dramas. Foulquier juega y rinde igual o mejor que Thierry ante Nico Williams. Se lesiona Canós y apuesta por seguir siendo valiente con la entrada de Yaremchuk. Mosquera entra y rinde a un nivel sobresaliente. Gayà no baja el ritmo. Hugo Duro tiene las mejores cifras en su carrera. Diego López y Fran Pérez se ganan un sitio y siguen mejorando. Incluso ha recuperado a Guillamón para explotar de la mano de Pepelu en el centro del campo.

En definitiva, el Pipo mejora a todos. Pero la mejor noticia es ver también como los que ya estaban a un nivel notable, como es el caso de Mamardashvili, siguen mejorando y puliendo defectos. El georgiano es mucho más completo ahora que hace un año. Ante el Athletic fue capaz de asegurar los tres puntos con una mano de época y ya tiene siete porterías a cero en el bolsillo. La única mala noticia es la de siempre. Llegará verano y el Valencia escuchará ofertas por el georgiano. Es lógico, pero si se acepta alguna que sea por un precio razonable.