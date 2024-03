Duro como Son Goku

¿Es Hugo Duro Son Goku? Pues no lo sé, pero no me importaría. Primero porque este tío lucha, corre, pelea, gana y, encima, cae bien. Y no, no me refiero a Goku, sino a un Hugo Duro al que es imposible no quererlo y estar feliz cuando las cosas le van bien. Porque cuando a él le va bien, el equipo sonríe.

Y es que en una semana en la que estamos tristes por el fallecimiento de Akira Toriyama, no veo más que paralelismos entre este Valencia y su icónica así como magnífica serie Dragon Ball. Y el partido contra el Getafe no hizo más que confirmármelo.

Porque Hugo Duro es ese jugador que te da lo que necesitas en el momento en que la situación lo requiere. Desde un gol hasta a protestar una última acción (como contra el Real Madrid). En esta ocasión volvió a golpear cuando más lo necesitaba el equipo, tal y como ocurría con Goku. Cuando parecía que estaba todo perdido con Freezer o Boo, se personaba y salvaba la situación -no sin sufrimiento previo-. Y es que este Hugo Duro lo hace todo: lucha, da la cara, ejerce de líder y, encima marca. Y no digo volar, porque eso ya lo hace un Mamardashvili que el sábado creo que hizo algunas de las mejores paradas desde que está en el Valencia desviando varios balones imposibles del Getafe.

Pero ojo, Goku tampoco era nadie si no tenía detrás a los Vegeta, Piccolo, Gohan o Trunks. De la misma forma que son los Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Mosquera o el ya mencionado Mamardashvili entre otros. De Krillin no digo nada que, aunque era el mejor amigo de Goku, lo mataban una vez tras otra y no aportaba nada salvo una relación amorosa con una androide que nadie se explica cómo acabó enamorándose de él. Ya dejo a vuestra elección quién es en el equipo…

Pero si es importante Goku o sus amigos, no quiero ni imaginar Dragon Ball sin el Genio Tortuga -geni tortuga para los de mi generación-. Ese perfectamente podría ser Rubén Baraja. Seguramente tenga poco de tortuga, pero mucho de genio. ¿Qué habría hecho Goku en la vida sin el Kamehameha? Nada, absolutamente nada.

Por eso, desde que está Baraja hemos visto la mejor versión de un Hugo Duro que se apagó con la llegada de Gattuso. Una temporada, la pasada, en la que incluso estuvo a punto de salir del club y donde vivió la cara más amarga en un Valencia CF en el que con Bordalás ya había brillado al más puro estilo Super Saiyan -super guerrer para los de la terreta-.

Sí, no me olvido de Meriton. Mucho dinero, mucha fama…pero todo mentira y, a veces, la suelen liar tanto que te ríes por no llorar. ¿Sabéis de quién hablo? Del inigualable Mr Satán. Un tipo que resultaba hasta cómico y que se labró un nombre a costa de Goku, Gohan y compañía. Y es que… ¡Seguro que aún hay gente que todavía piensa que Mr Satán venció a Célula! Increíble…

Bromas aparte nos toca conseguir siete victorias, como si siete bolas de dragón fueran para pedirle al dragón Shenlong que nos lleve a Europa y traiga refuerzos a esta plantilla, que mimbres de sobra tiene de hacer cosas grandes. Enormes como resucitar a un equipo que todos daban por muerto pero que únicamente estaba preparándose tal y como lo hacía Goku en el planeta Kaito. Y es que este equipo está fuerte y golpea duro. Duro como Son Goku.