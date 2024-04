Siento ser tan directo con el titular pero el mensaje es claro: Ahora o nunca. Las circunstancias han hecho que el Valencia CF sí tenga un objetivo a estas alturas de temporada y es el momento de que esta plantilla vuelva a dar un paso al frente y consiga el premio de regresar a Europa.

Dicen que si deseas algo con todas tus fuerzas el universo entero conspira para que se produzca. Pues el universo ya ha hecho lo suyo también con la victoria del Athletic Club en penaltis ante el RCD Mallorca en la Final de Copa y ha llegado la hora de que el Valencia CF haga también su parte para regresar al viejo continente.

Porque sé que este equipo quiere y puede. Con esas dos variables tengo clarísimo que es viable regresar a competición europea. Tengo que reconocer que al principio de temporada tenía mis dudas -como todo el mundo- pero este vestuario ha conseguido convencer a absolutamente cualquier ateo a la religión del Pipo. Con pocos recursos y bajas a mitad de temporada por venta o lesión, Baraja está consiguiendo que este equipo tenga fe y que la afición crea en él.

Y será un premio para Baraja, los chavales y toda la afición, quienes han puesto todo de su parte para que la temporada, lejos de ser la del descenso a Segunda como auguraban por ahí, sea la del regreso al viejo continente.

No quiero que los chicos tengan presión -solo hay que ver al Girona cuando empezó a sentirla- pero sí responsabilidad de que representan al Valencia CF y pueden cuadrar una campaña magnifica. Me da igual que salga gente amargada diciendo que es una vergüenza celebrar jugar la Conference y demás… Mirad, esto es como cuando tu hijo juega a fútbol en el equipo de tu pueblo y lo hace rematadamente mal. Siempre está en el banquillo pero poco a poco gana minutos y llega un día en que no solo empieza a jugar bien sino que marca hasta un gol ¿Se celebra o no? Claro que se celebra. Claro que nos alegramos, de la misma forma que nuestros padres crecieron sin ver durante mucho tiempo al Valencia CF ganar nada y se alegraban cuando conseguía clasificarse para UEFA de la forma que fuera. Por algo se empieza.

Y si no que se lo digan a aquel conjunto de Mestalla que se hizo con la Intertoto -muchos ni se acordarán de esa competición- siendo el germen de un Valencia CF campeón de la mano de Claudio Ranieri.

Y ojalá esto sirva para que, por enésima vez, alguien de los que manda tome conciencia de que hay mimbres para hacer cosas bonitas. No sé si para ganar títulos, pero sí para que el proyecto de Baraja crezca con los años. Pero para ello hay que dar el paso sin miedo: objetivo Europa.

Todos los duelos serán importantes, pero hay tres partidos marcados en rojo: Osasuna, Betis y Real Sociedad. Si bien es cierto que dos de esos tres encuentros son lejos de casa, hay uno -para mí el más importante- contra el Real Betis que lo juegas en Mestalla con todo lo que eso conlleva. Hay que ganarlo sí o sí -aunque sea difícil ganarles el gol average individual-. Obteniendo una buena puntuación en esos tres partidos las opciones se multiplican. Si se consigue, será fantástico; y, si no, que al menos lo intenten. Porque el que da todo lo que tiene, no está obligado a más.

Porque a veces, solo unas pocas, el destino te da buenas cartas para hacer una gran jugada y solo hay que saber aprovecharlas. Hace alrededor de 25 años fue la Intertoto, ahora puede ser la Conference. Es el momento, Valencia CF. Ahora o nunca.

