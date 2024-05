Desde el Foro ¿Hartazgo?

Infantino, presidente de la FIFA / EFE

La FiFPRO, la federación internacional de futbolistas profesionales, o sea el sindicado del sector, y la Asociación Mundial de Ligas, la patronal, se han puesto de acuerdo, caso insólito, para hacer frente común contra otra entidad, que no es patronal ni sindical, sino orgánica, como un ser supremo que rige (casi) todos los destinos del fútbol.

Pues bien, los hijos, cual Lucifer contra Dios, se han rebelado y han dicho basta, aunque todavía suave, a las decisiones paternas. Y es que la FIFA decidió hacer un Mundial para Clubes, donde se reunieran los 32 mejores equipos del planeta, para dar un verdadero título de campeón del mundo. Eso, sobre el papel, da la impresión de ser algo espléndido y se tiene preparado para el año que vienen en los Estados Unidos.

Será del 15 de junio al 13 de julio y da la impresión, por quienes ya están clasificados y los que están en la lista prácticamente segura que el espectáculo tiene todas las de ganar para atraer público y patrocinadores. Pero, tanto jugadores como ligas dicen que es demasiado, que los futbolistas tienen demasiados partidos en las piernas y que es una competición impuesta por FIFA, sin contar con ellos. Y se han hartado…

Es cierto que la FIFA la ha creado e impuesto, pero también que los clubes ya clasificados no han dicho esta boca es mía y, al contrario, algunos se relamen del pastel económico que se va a repartir y los beneficios posteriores publicitarios por el hecho de participar. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Juventus, Dortmund, Inter, Benfica, Porto, Boca Juniors, River Plate, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, los coreanos del Ulsan, los japoneses del Urawa, con el club más laureado de África, Al Ahly de Egipto, el Monterrey mexicano y otros... son los que estarán allá.

Los mercados que se tocan en Europa, Asia, África y América (Oceanía lleva a un equipo) son una mina para FIFA, pero también para los clubes y nadie ha dicho que no iría, por lo que el sindicato y la patronal mundial de ligas parece que lo tienen complicado. Solo, a mi entender, una negativa de los clubes daría al traste con ese Mundial de clubes.

En efecto, los jugadores son trabajadores de aquéllos y tendrán que seguir las consignas de sus empleadores. El sindicato mundial no creo que tenga la capacidad para hacer que sus miembros (ojo, que no todos están sindicados) para que no cumplan y hagan algo, ¿una huelga? No lo veo posible. En cuanto a las ligas, sus miembros son, entre otros, esos clubes que no dicen nada y que, al contrario, quieren participar.

Así que la amenaza que se ha puesto sobre la mesa es la de que tanto la FIFPRO como la AML, si no hay un ‘replanteamiento’ del Mundial, irán a los tribunales. Otro tema deportivo que acabará en juicios. Y no es que, como abogado, no me guste pleitear, pero últimamente se está viendo todo se discute en los juzgados.

No sería mejor, digo, que la FIFA se siente y hable con las otras dos partes, y que también siente a la mesa a los clubes que van a participar y que todos vean los pros y los contras y que, en algunos deportes, como la NBA, se juega mucho más y más duro. Es solo cuestión, creo, de conocer mejor el problema y de intentar solucionarlo. Ya veo que me dirán que eso parece fácil pero que no va a ser así de sencillo. Lo sé, pero ¿vale la pena judicializarlo todo? Recordemos que La Liga fue al pleito por las fechas del Mundial de Qatar, pero este se jugó en invierno de todas formas.

No es fácil intentar conocer al ‘otro’ y pedir a las distintas partes que se sienten a escucharse y a mediar, porque lo vemos en la política española y mundial, en las familias que se disputan por una herencia, a veces mínima, y está más que claro que el ser humano prefiere la guerra y la pelea al acuerdo.

Sin embargo, llámenme iluso, creo en los acuerdos, y cada vez más con los años que se acumulan, por lo que le pediría al sindicato, a la patronal y al gran padrino FIFA que nos dieran soluciones pactadas, con el fin de que no todo fuera decidido por un juez. El ‘bello juego’, el fútbol, se merece más y mejor.

Para finalizar, esta semana voy a recomendar, para cambiar de tercio, una serie española, que se ve en una plataforma televisiva, que espero que puedan ver, y que se denomina ‘Muertos SL’, para darnos una alegría ya que se trata de una comedia, eso sí algo morbosa pero que nos saca la sonrisa necesaria en estos tiempos. Disfrútenla y cuídense